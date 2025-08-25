صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امید ہے تحریک انصاف ضمنی الیکشن میں حصہ لے گی:تھنک ٹینک

امید ہے تحریک انصاف ضمنی الیکشن میں حصہ لے گی:تھنک ٹینک

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)معروف تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا کہ امید ہے تحریک انصاف ضمنی الیکشن میں حصہ لے گی،اس بہانے تحریک انصاف کو سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کی سپیس مل جائے گی۔

دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں میزبان مریم ذیشان کیساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب یہ دیکھنا ہے تحریک انصاف کتنی مہم جاری رکھ سکتی ہے ،الیکشن کس اندازمیں چلے گا، تحریک انصاف اگر الیکشن لڑتی ہے تو اس کے امیدوار کوکتنی آزادی ہوگی۔ معروف تجزیہ کا ر سلمان غنی نے کہا کہ جس طرح عام انتخابات کی رونق ہوتی ہے ، سیاست کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کسی کیلئے جگہ خالی نہ رکھی جائے۔ تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش نے کہا کہ انتخابی مرحلہ ایساہوتاہے کہ امیدوار لوگوں کے پاس جاتے ہیں،ان سے ملتے ہیں،چھوٹے جلسے کرتے ہیں، ایسے اقدام سے ایک تحریک پیدا ہوتی ہے ،جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، ضمنی الیکشن کی قومی،صوبائی اہمیت ہے ،الیکشن لڑنے کیلئے ن لیگ اور پی پی بغل گیر ہوئی ہیں،اس سے معلوم ہوتا ہے مخالف طاقت مضبوط ہے ۔ تجزیہ کا ر عثمان شامی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو سیاسی سپیس ملنی چاہئے ،سیاسی جماعتوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو سپیس دیں،جس طرح دنیا کے ممالک میں جمہوریت چل رہی ہے اگر پاکستان میں نہ چلی تو خطرات لاحق ہوسکتے ہیں، اس لئے ہمارے سیاسی نظام کو خطرہ ہے ۔خطرے سے بچنے کیلئے ملک کی تین بڑی جماعتوں کو چاہئے مل بیٹھ کر کوئی رولز بنا لیں۔

