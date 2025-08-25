پی پی حکومت نے 17 برس میں وسائل کو برباد کیا، قادر مگسی
حیدر آباد(نمائندہ دنیا )سندھ ترقی پسند پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر قادر مگسی امریکہ کے شہر ہیوسٹن روانہ ہوگئے ،جہاں وہ سندھ ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکا (سانا)کی سالانہ کانفرنس میں سندھ کو درپیش قومی، سماجی اور سیاسی مسائل پر خطاب کریں گے۔
روانگی کے موقع پر کارکنان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ کے مسائل کا واحد اور حقیقی حل جمہوریت میں ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کی وحدت اور سرحدوں کے خلاف نئی سازشیں تیار ہو رہی ہیں مگر عوام ایسی کسی بھی کوشش کو قبول نہیں کریں گے ۔ڈاکٹر قادر مگسی نے واضح کیا کہ جو بھی سندھ کی سرحدوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ گذشتہ 17 سالوں میں کرپشن اور نااہلی نے صوبے کے تمام وسائل کو برباد کر دیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اب وقت ہے کہ عوام ووٹ کی طاقت سے تبدیلی لائیں اور قوم پرست، مزدور دوست قوتوں کو آگے بڑھائیں تاکہ سندھ کے حقوق اور وسائل کی حفاظت کی جا سکے ۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے انتظامی یونٹس کے نعرے دراصل ملک کو غیر مستحکم کرنے کی سازش ہیں، لیکن ایس ٹی پی جمہوری جدوجہد کے ذریعے سندھ کی وحدت اور حقوق کا دفاع جاری رکھے گی۔