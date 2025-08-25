صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب:حکومتی اقدامات بیان بازی تک محدود ہیں : غفور حیدری

  • پاکستان
اسلام آباد(این این آئی)جے یو آئی کے سیکرٹری جنرل و رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالغفور حیدری نے سیلاب کے پیش نظر حکومتی اقدامات پر اظہار افسوس کیاہے۔

اپنے ایک بیان میں مولانا عبدالغفورحیدری نے کہاکہ حالیہ یہ بارشوں سے پاکستان بھر بالخصوص بونیر، سوات، صوابی، میں بارشوں نے تباہی مچائی اور بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں، سینکڑوں قیمتی جانیں اللہ کو پیارے ہوگئی ہیں۔ حکومت سوائے بیان بازی اور دلاسے کے کوئی اقدامات اب تک نہیں کررہی جبکہ جمعیت علما اسلام کی صوبائی قیادت ، انصار الاسلام کے جوان اور دینی مدارس کے طلبا بے سروسامانی کے عالم میں متاثرین کے پاس پہنچے ہیں۔

