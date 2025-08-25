پاکستان بنگلہ دیش میں تعلقات کا نیا ساتھ کتنا موثر ہوگا ؟
(تجزیہ: سلمان غنی) پاکستان اور بنگلہ دیش میں وفود کی سطح پر مذاکرات، تجارت اور معاشی تعاون کے عمل کو علاقائی سطح پر اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور اس میں وزیرخارجہ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیش اہم ہے۔۔۔
لہٰذا اس امر کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش میں تعلقات کا نیا ساتھ کتنا موثر اور نتیجہ خیز ہوگا اور تعلقات کے اس سلسلے کو بھارت کیا ہضم کر پائے گا ؟ ۔ جہاں تک بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں گرمجوشی کا سوال ہے تو اسے ماہرین قدرتی قرار دیتے نظر آ رہے ہیں، ایک طویل عرصہ تک اکٹھے رہنے کے بعد 1971ء میں ہونے والی علیحدگی کے عمل کو ایک منظم سازش کا سلسلہ قرار دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کی عوام نے اس تقسیم کو قبول نہیں کیا تھا ۔ بنگلہ دیش میں بھارت نواز حکومت کو بنگلہ دیشی عوام ہضم نہیں کر پاتے تھے ، پھر اگست 2024ء میں وہاں آنے والی عوامی لہر کے ذریعہ حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد حسینہ واجد کو بھارت میں پناہ ملی، بلاشبہ یہ تبدیلی تو اندرونی صورتحال کا ردعمل تھا لیکن بالواسطہ طور پر یہ تبدیلی بھارت کے خلاف نظر آئی اور بنگلہ دیش میں آنے والی تبدیلی کے بعد پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر سے رابطہ کیا اور سیلاب سے متاثرہ افراد کو سامان بھجوانے کی پیشکش کی اور اس طرح امدادی سامان کی فراہمی سے تعلقات کار کا نیا سلسلہ شروع ہوا ۔
اب بنگلہ دیش کی حکومت اور پاکستان کے درمیان تجارت اور مال برداری کا سلسلہ شروع ہے ، اب کئی دہائیوں بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان نہ صرف دوطرفہ بنیادوں پر تجارتی ،معاشی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھ رہا ہے بلکہ اسحاق ڈار کے دورہ کو دوطرفہ تعلقات میں گرم جوشی کے حوالے سے بھی پیش رفت سمجھا جا رہا ہے ۔ بنگلہ دیشی میڈیا تو یہاں تک کہتا نظر آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے قیام کے باوجود حسینہ واجد کے والد پاکستان سے تعلقات کے حامی تھے لیکن حسینہ واجد کا واضح جھکاؤ بھارت کی جانب تھا ۔ویسے بھی اگر پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو پاکستان کے قیام کی جدوجہد کے آغاز کو بنگلہ دیش کی سرزمین سے جوڑا جاتا ہے ۔ اسحاق ڈار کے دورہ بنگلہ دیش کے حوالہ سے اطلاعات ہیں کہ بنگلہ دیش کی لیڈر شپ سے ہونے والی ملاقاتوں کے عمل میں علاقائی محاذ پر حقیقت پسندانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق ہوا اور طے پایا کہ علاقائی صورتحال میں حکمت عملی کے تعین میں مشاورت ضروری ہوگی۔
ماہرین کی رائے یہ بھی ہے کہ جس صورتحال میں پاکستان کے وزیرخارجہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش آئے ہیں یہ تعلقات میں بہتری اور شکایات کے ازالے بارے اہم ہیں ۔ دورہ میں تجارتی اقتصادی تعلقات اور عوام کے درمیان رابطہ کو آگے بڑھانے کا عمل بہت ساری غلط فہمیوں اور تحفظات کے ازالے کا باعث بن سکتاہے ۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ بنگلہ دیش کی جانب سے 1971ء کے واقعات پر پاکستان سے معافی مانگنے کا مطالبہ ہوتا رہا اور مشرف نے بنگلہ دیش کے دورہ کے دوران معذرت ظاہر کی تھی، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان اس حوالے سے باضابطہ معافی یا معذرت ظاہر کرتا ہے تو پھر بنگلہ دیش کی جانب سے 1971ء سے پہلے کے کچھ حسابات کا معاملہ سامنے آ سکتا ہے جس میں وہ اربوں کی ادائیگی کا مطالبہ کرسکتا ہے لیکن بنگلہ دیشی میڈیا میں آنے والی خبروں میں دورے کو دوطرفہ تعلقات کے حوالے سے انتہائی مثبت قرار دیا جا رہا ہے ، خصوصاً عوامی حکومت کا واضح جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے۔