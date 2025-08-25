صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محسن نقوی سے بحرینی وزیر داخلہ کا رابطہ ،بارشوں سیلاب سے نقصان پر اظہار افسوس

  • پاکستان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر داخلہ محسن نقوی سے بحرین کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل راشد بن عبداللہ الخلیفہ کا ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے۔

بحرینی وزیرداخلہ نے پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے جانی نقصان پر اظہار افسوس اور جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ راشد بن عبداللہ نے سیلاب متاثرین کیلئے پاکستانی ہم منصب کو ہرممکن مدد کی پیشکش کرتے ہوئے کہاکہ مشکل کی گھڑی میں پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ محسن نقوی نے اظہار یکجہتی پر بحرینی ہم منصب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے انتہائی متاثر ملک ہے ،سیلاب،بارشوں اور کلائوڈ برسٹ سے ہونیوالی تباہی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ 

