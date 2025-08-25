جب تک گورنر ہوں غریب سے زیادتی نہیں ہونے دونگا:سلیم حیدر
لاہور (سپیشل رپورٹر)گورنرپنجاب سردار سلیم حیدر خان نے فتح جنگ ضلع اٹک میں کھلی کچہری لگا ئی، شہریوں کی بڑی تعداد میں کھلی کچہری آمد،گورنر سلیم حیدر لوگوں کو ملے اور مسائل سنے اور موقع پر ہی حل کے احکام جاری کئے۔
گورنر نے اس موقع پر کہا کہ پیپلزپارٹی عہدوں سے نہیں بلکہ پاکستان اور پاکستانی عوام سے پیار کرتی ہے اور واحد جماعت ہے جو اقتدار میں ہو یا نہ ہو عوام میں موجود رہتی ہے ۔ جب تک گورنر ہوں غریب آدمی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ میرے کارکن میرے جیالے ،میرا اثاثہ ہیں، اگلی حکومت عوامی مینڈیٹ سے پیپلزپارٹی کی ہو گی۔گورنر کا مزید کہناتھا کہ لوگوں سے ملنا ،ان کے مسائل سننا اور عوام میں رہنا صرف پیپلزپارٹی کا شیوہ ہے ۔فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو شکست دیکر قوم میں پاکستان سے محبت کا نیا جذبہ پیدا کیا ہے ۔ہمارے سپہ سالار عاصم منیر کا نام پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جا رہا ہے اور ہمیشہ لکھا جائے گا۔