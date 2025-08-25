صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جب تک گورنر ہوں غریب سے زیادتی نہیں ہونے دونگا:سلیم حیدر

  • پاکستان
جب تک گورنر ہوں غریب سے زیادتی نہیں ہونے دونگا:سلیم حیدر

لاہور (سپیشل رپورٹر)گورنرپنجاب سردار سلیم حیدر خان نے فتح جنگ ضلع اٹک میں کھلی کچہری لگا ئی، شہریوں کی بڑی تعداد میں کھلی کچہری آمد،گورنر سلیم حیدر لوگوں کو ملے اور مسائل سنے اور موقع پر ہی حل کے احکام جاری کئے۔

گورنر نے اس موقع پر کہا کہ پیپلزپارٹی عہدوں سے نہیں بلکہ پاکستان اور پاکستانی عوام سے پیار کرتی ہے اور واحد جماعت ہے جو اقتدار میں ہو یا نہ ہو عوام میں موجود رہتی ہے ۔ جب تک گورنر ہوں غریب آدمی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ میرے کارکن میرے جیالے ،میرا اثاثہ ہیں، اگلی حکومت عوامی مینڈیٹ سے پیپلزپارٹی کی ہو گی۔گورنر کا مزید کہناتھا کہ لوگوں سے ملنا ،ان کے مسائل سننا اور عوام میں رہنا صرف پیپلزپارٹی کا شیوہ ہے ۔فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو شکست دیکر قوم میں پاکستان سے محبت کا نیا جذبہ پیدا کیا ہے ۔ہمارے سپہ سالار عاصم منیر کا نام پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جا رہا ہے اور ہمیشہ لکھا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹاپ اینڈ ٹی ٹونٹی سیریز : شاہینوں کی سیمی فائنل میں ہمت جواب دے گئی

جنوبی افریقہ کو اپنی ون ڈے تاریخ کی سب سے بڑی شکست

ماریا شراپووا انٹرنیشنل ٹینس ہال آف فیم میں شامل

رونالڈو کا مسلمانوں کی طرح دعا مانگتے کلپ وائرل

بھارتی کرکٹر چتیشور پچارا نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا

کوہلی اور روہت ابھی ریٹائرمنٹ لینے نہیں جا رہے :راجیو شکلا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak