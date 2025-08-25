صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ن لیگ ملک کو دلدل سے نکال کر اپنے پاؤں پر کھڑا کر چکی، طلال

  • پاکستان
ن لیگ ملک کو دلدل سے نکال کر اپنے پاؤں پر کھڑا کر چکی، طلال

فیصل آباد (آن لائن) مسلم لیگ ن کے رہنما وزیر برائے مملکت داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے کہاہے کہ پاکستان مسلم ن ملک کو دلدل سے نکال کر اپنے پاؤں پر کھڑا کر چکی۔

سانحہ 9 مئی کے تمام کرداروں کو کڑی سے کڑی سزا پوری قوم کی آواز ہے ۔ 9مئی کے بڑے پیچیدہ مقدمات ہیں ،9مئی کے ماسٹر ما ئنڈ اور سہو لت کاروں کا احتسا ب ہو نا چاہیے ، پو لیس نے شواہد اکٹھے کر کے علیمہ خا ن کے بیٹے کو پکڑا ،پو لیس کے شواہد کا انتظار کر نا چاہیے ،ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پو لیس علیمہ خا ن کے بیٹوں تک دیر سے پہنچی ، ان خیا لا ت کا اظہا ر انہوں نے گزشتہ روز مرکزی جمعیت اہلحدیث کے رہنما ؤں اور میڈیا سے گفتگو کر تے ہو ئے کیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak