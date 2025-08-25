ن لیگ ملک کو دلدل سے نکال کر اپنے پاؤں پر کھڑا کر چکی، طلال
فیصل آباد (آن لائن) مسلم لیگ ن کے رہنما وزیر برائے مملکت داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے کہاہے کہ پاکستان مسلم ن ملک کو دلدل سے نکال کر اپنے پاؤں پر کھڑا کر چکی۔
سانحہ 9 مئی کے تمام کرداروں کو کڑی سے کڑی سزا پوری قوم کی آواز ہے ۔ 9مئی کے بڑے پیچیدہ مقدمات ہیں ،9مئی کے ماسٹر ما ئنڈ اور سہو لت کاروں کا احتسا ب ہو نا چاہیے ، پو لیس نے شواہد اکٹھے کر کے علیمہ خا ن کے بیٹے کو پکڑا ،پو لیس کے شواہد کا انتظار کر نا چاہیے ،ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پو لیس علیمہ خا ن کے بیٹوں تک دیر سے پہنچی ، ان خیا لا ت کا اظہا ر انہوں نے گزشتہ روز مرکزی جمعیت اہلحدیث کے رہنما ؤں اور میڈیا سے گفتگو کر تے ہو ئے کیا ۔