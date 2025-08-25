اسلام آباد تجاوزات کیخلاف آپریشن : 578 ڈھانچے مسمار، 113 افراد گرفتار،سینکڑوں کنال اراضی و اگزار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر ) وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی کی ہدایت پر اسلام آباد سے غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کے خاتمے کیلئے سی ڈی اے کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں گرینڈ آپریشن جاری ہے جس کی نگرانی چیئرمین سی ڈی اے کر رہے ہیں۔
سی ڈی اے اور ضلعی انتظامیہ کی مشترکہ ٹیموں نے گزشتہ روز 26 نمبر چونگی ، ٹیکسلا جی ٹی روڈ ، ٹی چوک تا روات، سید پور ویلج،لہتراڑ روڈ پر آ پریشن کیا ۔ جی ٹی روڈ 26 نمبر چونگی بجانب ٹیکسلا جی ٹی روڈ کے دونوں اطراف 16 کلومیٹر طویل علاقے میں آپریشن کیا گیا۔ اس آپریشن میں تقریباً 95 فیصد سے زائد علاقے کو غیر قانونی قابضین سے کلیئر کروا لیا گیا۔ آ پریشن کے دوران 578 ڈھانچوں کو بھاری مشینری کی مدد سے مسمار کیا گیا جبکہ کار سرکار میں مداخلت کرنے والے 113 افراد کو حراست میں لیکر قانونی کارروائی کا آغاز کردیا گیا ہے ۔سی ڈی اے نے ٹی چوک تا روات کے علاقے میں بھی غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائیاں کیں، اس دوران 191 چھوٹی بڑی غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کو مسمار کیا گیا ،سیدپور ماڈل ویلج میں غیر قانونی قابضین سے 210 کنال سے زائد اراضی مکمل طور واگزار کروائی گئی ۔ لہتراڑ روڈ کے علاقے میں بھی سی ڈی اے نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مشترکہ کارروائیاں کیں ، ترامڑی چوک تا بینک سٹاپ، علی پور تک 3 کلومیٹر سڑک کو دونوں اطراف سے کلیئر کردیا گیا ہے ۔ اس طرح مجموعی طور پر 227 غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کو گرایا گیا ۔چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کارروائیوں کا مقصد اسلام آباد کو ہر طرح کی غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات سے پاک کرنا ہے۔