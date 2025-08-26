بی آئی ایس پی : 1 کروڑ ڈیجیٹل والٹ اکائونٹس کا اجرا : کیش لیس معیشت سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا: شہباز شریف
اسلام آباد(نامہ نگار،اے پی پی ،مانیٹرنگ ڈیسک)حکومت نے بی آئی ایس پی کے تحت مستحقین کے لئے ایک کروڑ ڈیجیٹل والٹس کے قیام اور مفت موبائل سمز کی فراہمی کا اجرا کر دیا، وزیراعظم شہباز شریف نے بی آئی ایس پی کے تحت ڈیجیٹل والٹس کے قیام کو اہم پیشرفت قرار دیتے ہوئے کہا ملک کی پوری اکانومی کو کیش لیس اکانومی بنانے کے لئے اقدامات کئے جا رہے ہیں، کیش لیس معیشت سے کرپشن اور استحصال کا خاتمہ ہوگا۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کوایک کروڑ ڈیجیٹل والٹس کے قیام اور مفت موبائل سمز کی فراہمی کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔شہبازشریف نے کہا بی آئی ایس پی میں جدت شہید بے نظیر بھٹو کے وژن کی عکاس ہے ، بی آئی ایس پی ملک سے غربت اور بیروزگاری کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ۔ وزیراعظم نے کہا اس پروگرام کے اجرا سے شفاف طریقہ کار کے ذریعے کم سے کم وقت اور قطاروں میں لگنے کی زحمت اٹھائے بغیر مستحقین کو گھر بیٹھے رقم کی ادائیگی ممکن ہو سکے گی۔ وزیراعظم نے ہدایت کی بی آئی ایس پی کے مستحقین کے لئے تعلیم اور صحت سے متعلق اقدامات کو 4 ماہ میں مکمل کیا جائے ، بچوں کی لازمی تعلیم اور حفاظتی ٹیکے بی آئی ایس پی کے مستحقین کے لئے لازمی شرط قرار دی جائے ۔
قبل ازیں وزیراعظم نے پروگرام کا کمپیوٹرائزڈ افتتاح کیا۔شہباز شریف نے کہا ہے حکومت صنعتی پیداوار میں اضافے اور صنعتوں کو درپیش مسائل کے پائیدار حل کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے ۔ قومی صنعتی پالیسی کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے قومی صنعتی پالیسی کے حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی ہدایت کی۔سی پیک کے تحت متعدد اہم منصوبوں کی تکمیل کی ٹائم لائن گزر جانے اور کئی شعبوں میں تاخیر کا شکار ہونے پر وزیراعظم شہباز شریف نے سخت نوٹس لے لیا ۔وزیراعظم نے متعلقہ وزارتوں سے تاخیری منصوبوں کی رپورٹ اور پیشرفت نہ کرنے والی وزارتوں کی فہرست بھی طلب کر لی ۔وزیراعظم نے تمام وزارتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سی پیک منصوبوں کی رفتار تیز کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائیں۔رواں ماہ کے آخر میں وزیراعظم کے متوقع دورہ چین کے دوران سی پیک منصوبوں کی پیش رفت اہم موضوع ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے سبکدوش ہونے والے سفیر حماد عبید ابراہیم الزابی نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے الوداعی ملاقات کی۔وزیراعظم نے کہا کہ وہ جلد از جلد شیخ محمد بن زید النہیان کے پاکستان کے سرکاری دورے کے منتظر ہیں۔