عمران خان سے ملاقات نہ ہو نے پر اندراج مقدمہ کی درخواست
راولپنڈی (خبر نگار)بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ ہونے پر وکیل تابش فاروق نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، جیل و پولیس افسران کیخلاف اندراج مقدمہ کیلئے درخواست دیدی۔
درخواست سی پی او راولپنڈی سید خالد ہمدانی کو بذریعہ ڈاک بھجوائی گئی۔ اندراج مقدمہ کی درخواست میں سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل غفور انجم، اے ایس پی زینب سمیت دیگر پولیس افسروں کا نام بھی شامل ہے ۔ درخواست سی پی او راولپنڈی کو بذریعہ ڈاک بھجوائی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں قواعد کے مطابق سہولیات میسر نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں ڈاکٹروں سے ملنے دیا جا رہا ہے ، پولیس و جیل حکام ہائیکورٹ احکامات کی خلاف ورزی کرکے توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اپنی تقاریر میں بھی بانی پی ٹی آئی کو فتنہ قرار دے چکی ہیں اور کہا کہ اسے ختم کیا جا رہا ہے ،ان تمام درج ذیل افراد کیخلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کی جائے ۔