صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان سے ملاقات نہ ہو نے پر اندراج مقدمہ کی درخواست

  • پاکستان
عمران خان سے ملاقات نہ ہو نے پر اندراج مقدمہ کی درخواست

راولپنڈی (خبر نگار)بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ ہونے پر وکیل تابش فاروق نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، جیل و پولیس افسران کیخلاف اندراج مقدمہ کیلئے درخواست دیدی۔

درخواست سی پی او راولپنڈی سید خالد ہمدانی کو بذریعہ ڈاک بھجوائی گئی۔ اندراج مقدمہ کی درخواست میں سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل غفور انجم، اے ایس پی زینب سمیت دیگر پولیس افسروں کا نام بھی شامل ہے ۔ درخواست سی پی او راولپنڈی کو بذریعہ ڈاک بھجوائی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں قواعد کے مطابق سہولیات میسر نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں ڈاکٹروں سے ملنے دیا جا رہا ہے ، پولیس و جیل حکام ہائیکورٹ احکامات کی خلاف ورزی کرکے توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اپنی تقاریر میں بھی بانی پی ٹی آئی کو فتنہ قرار دے چکی ہیں اور کہا کہ اسے ختم کیا جا رہا ہے ،ان تمام درج ذیل افراد کیخلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak