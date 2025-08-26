کیمبرج پیپر لیک کی تحقیقات مکمل، رپورٹ قائمہ کمیٹی میں پیش
اسلام آباد (آئی این پی) کیمبرج امتحان میں پیپر لیک ہونے کی تحقیقاتی رپورٹ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کو پیش کر دی گئی۔
پیپر لیک معاملے پر تحقیقات مکمل کر لی گئیں اور سب کمیٹی نے 30نکات پر مشتمل رپورٹ قائمہ کمیٹی کو پیش کر دی۔ سیکرٹری ایجوکیشن نے بریفنگ میں بتایا پیپر لیک کی تحقیقات کیمبرج نے خود کیں، اس میں انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز کا کردار بھی یقینی بنایا گیا۔ بیرونِ ملک داخلہ لینے والے طلبہ دوبارہ امتحان دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے ، اس لیے معاملے کو احتیاط سے دیکھنا ہوگا۔ دو ہفتوں میں اجلاس بلایا جائے گا جس میں کیمبرج اور آئی بی سی سی دونوں کو ساتھ بٹھایا جائے گا تاکہ آئندہ اس طرح کے مسائل سے بچا جا سکے ۔ کمیٹی رکن مہتاب اکبر راشدی نے کہا کیمبرج کو کنٹرول کرنا مناسب نہیں، وہ اپنی غلطیاں خود تلاش کرے گا، کمیٹی کی جانب سے ایسے اقدامات تجویز کیے جائیں گے جن سے طلبہ کے تعلیمی مستقبل کو نقصان نہ ہو۔ یاد رہے کیمبرج انٹرنیشنل نے جون 2025 کے امتحانات میں مبینہ پیپر لیکس کے معاملے پر متاثرہ تین پرچوں کیلئے مفت ری سیٹ کا اعلان کیا تھا۔ کیمبرج انٹرنیشنل کا کہنا تھا متاثرہ پرچوں میں شریک طلبہ نومبر 2025 میں دوبارہ امتحان دے سکیں گے ، نومبر کے امتحانات کے نتائج معمول کے مطابق جنوری میں جاری کیے جائیں گے ۔