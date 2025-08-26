دورہ جاپان پر حملہ بدقسمتی
لاہور(اے پی پی) وزیراطلاعات و ثقافت پنجاب عظمی ٰبخاری نے جاپان کے سرکاری دورے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی جعلی فہرست کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے ‘‘جھوٹ کا پلندہ’’ قرار دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاک-جاپان سفارتی تعلقات میں ایک نئے اور مثبت دور کا آغاز ہو چکا ہے لیکن بدقسمتی سے قومی مفادات پر حملہ آور عناصر اب ان تعلقات کو بھی متنازعہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ 25سال بعد پہلی بار ایک خاتون وزیراعلی ٰنے جاپان کا تاریخی دورہ کیا ہے جس کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم شرمناک اور ملک دشمنی کی انتہا ہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی فہرست میں شامل افراد جاپان جانے والے سرکاری وفد کا حصہ نہیں تھے ، دورے میں شریک صرف وہ افراد جنہیں سرکاری طور پر نامزد کیا گیا تھا، ان کے اخراجات حکومت نے برداشت کیے ۔