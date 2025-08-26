صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دورہ جاپان پر حملہ بدقسمتی

  • پاکستان
دورہ جاپان پر حملہ بدقسمتی

لاہور(اے پی پی) وزیراطلاعات و ثقافت پنجاب عظمی ٰبخاری نے جاپان کے سرکاری دورے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی جعلی فہرست کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے ‘‘جھوٹ کا پلندہ’’ قرار دیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاک-جاپان سفارتی تعلقات میں ایک نئے اور مثبت دور کا آغاز ہو چکا ہے لیکن بدقسمتی سے قومی مفادات پر حملہ آور عناصر اب ان تعلقات کو بھی متنازعہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ 25سال بعد پہلی بار ایک خاتون وزیراعلی ٰنے جاپان کا تاریخی دورہ کیا ہے جس کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم شرمناک اور ملک دشمنی کی انتہا ہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی فہرست میں شامل افراد جاپان جانے والے سرکاری وفد کا حصہ نہیں تھے ، دورے میں شریک صرف وہ افراد جنہیں سرکاری طور پر نامزد کیا گیا تھا، ان کے اخراجات حکومت نے برداشت کیے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مرد نورا فتیحی کو گھر داخل ہونے تک پیچھے سے دیکھتے رہتے ہیں:فضا علی

پیرس ہلٹن کی فیملی نے پاکستان میں پہلا ہوٹل کھول لیا

کنگنا رناوت کا آئن لائن پلیٹ فارمز کے مواد پر سنسر شپ کا مطالبہ

50سال کی عمر میں بھی اچھا جیون ساتھی تلاش کرسکتے ہیں:مرونل ٹھاکر

بشریٰ انصاری سے متعلق جو کہا وہ سچ کہا:روبی انعم

گووندا اور سنیتا آہوجا کی علیحدگی کی خبروں بارے بیٹی کی تردید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak