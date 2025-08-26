منصوبوں میں شفافیت یقینی بنائے جائے
کراچی (این این آئی)وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام (26-2025) کا جائزہ لیا۔
جس میں انہوں نے اضلاع میں ترقیاتی منصوبوں کی شفافیت اور موثر عملدرآمد یقینی بنانے کے لیے پالیسی فیصلے کیے ۔ اجلاس میں وزیر منصوبہ بندی و ترقیات ناصر شاہ، وزیر بلدیات سعید غنی، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، چیئرمین منصوبہ بندی و ترقی نجم شاہ و دیگر شریک ہوئے ۔ سندھ حکومت نے مالی سال 2025-26 کے صوبائی بجٹ میں ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے منصوبوں کے لیے 55 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات نے جولائی میں دو اجلاس منعقد کیے تھے جن میں محکمہ خزانہ سے رہنما اصول، فنڈز کے اجرا کی حکمت عملی اور 2007 کے صوبائی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کے تحت فنڈز کی تقسیم کے بارے میں تجاویز لی گئیں۔