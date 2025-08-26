یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کی وجہ کرپشن
شیخوپورہ (آئی این پی) وفاقی وزیر غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں کرپشن اور بدعنوانی کی وجہ سے ریلیف عوام تک نہیں پہنچ رہا تھا۔۔۔
جبکہ انکا مقصد صرف اور صرف عوام کو ریلیف فراہم کرنا تھا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا فیصلہ وزیراعظم اور کابینہ کا ہے ،جو بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا۔شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ عوام یوٹیلیٹی سٹورز پر لمبی قطاروں میں لگ کر بھی ناقص اشیا حاصل کرتے تھے ،عوامی ریلیف کرپشن کی نذر ہورہا تھا۔