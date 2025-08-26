صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
وارداتیں، ڈاکوئوں نے لاکھوں روپے ، موبائل فونز لوٹ لئے

لاہور(سپیشل کرائم رپورٹر)شہر میں متعدد وارداتوں کے دوران ڈاکوئوں نے شہریوں سے لاکھوں روپے نقدی، موبائل فونز سمیت قیمتی سامان لوٹ لیا۔

غازی آباد میں ادریس سے 1 لاکھ60 ہزار روپے اور موبائل فون، شیراکوٹ میں غضنفر سے 1 لاکھ 45ہزار روپے اور موبائل فون،کاہنہ میں جاوید سے 1 لاکھ 30ہزار روپے اور موبائل فون، سول لائنز میں وسیم سے 1لاکھ 25ہزار روپے اور موبائل فون،مغل پورہ میں خرم سے 1 لاکھ 20ہزار روپے اور موبائل فون، ہنجروال میں وجاہت سے 1لاکھ روپے ، موبائل فون اور دیگر چھین لیا گیا۔جنوبی چھائونی اور گرین ٹائون سے گاڑیاں جبکہ مانگا منڈی ،ٹبی سٹی اور پرانی انارکلی سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

