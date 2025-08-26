صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی قیمتوں میں کمی کا امکان نیپرا میں جمعرات کو سماعت

  • پاکستان
بجلی قیمتوں میں کمی کا امکان نیپرا میں جمعرات کو سماعت

اسلام آباد (آئی این پی )وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ایک روپیہ 69 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست دائر کر دی گئی۔۔۔

 جمعرات کو نیپرا میں سماعت ہو گی۔ وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کا فیصلہ کیا اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ایک روپیہ انہتر پیسے فی یونٹ کمی قیمت میں کی درخواست دائر کی گئی ہے ۔ سی پی پی اے نے جولائی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر درخواست دائر کی، نیپرا نے 28 اگست کو سی پی پی اے کی درخواست پر سماعت مقرر کر دی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

مایا تہذیب کی تباہ کاری کی وجہ شدید اور طویل قحط قرار

بالوں سے بنا ٹوتھ پیسٹ دانتوں کیلئے مفید قرار

بارش،دکان میں پناہ لینے والی خاتون کروڑ پتی بنی گئی

بیوہ نے شوہر کی ٹیٹو والی کھال کو کاٹ کر فریم کردیا

ماہرینِ لسانیات نے دنیا کی قدیم زبانوں بارے بتا دیا

نیند کی کمی نوجوانوں کو خوداذیتی پر ابھار سکتی ہے :تحقیق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak