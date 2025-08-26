ایف پی ایس سی:تحریری ٹیسٹ ختم، صرف ایم سی کیوز پر مبنی امتحان ہوا کرینگے
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک ،این این آئی) وفاقی پبلک سروس کمیشن نے اہم فیصلہ کرتے ہوئے جنرل ریکروٹمنٹ کیلئے تحریری ٹیسٹ ختم کردیا ، صرف ایم سی کیوز پر مبنی امتحان ہوا کریں گے۔
فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے اس حوالے سے پبلک نوٹس جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ نیا نظام 21ستمبر 2025 سے نافذ ہوگا، تحریری امتحانات ختم کر کے ایم سی کیوز پر مبنی امتحان متعارف کروا دیا گیا ہے ، گریڈ 16سے 21تک عہدوں پر جنرل ریکروٹمنٹ نئے رولز کے تحت ہوگی۔پبلک نوٹس میں کہا گیا کہ گریڈ 16اور 17کے امیدواروں کیلئے 100نمبرز کا ایک ایم سی کیو پیپر ہوگا، گریڈ 18 سے اوپر کیلئے 2ایم سی کیوز پیپرز ہوں گے ، کامیابی کیلئے امیدواروں کا کم از کم 40سے 50فیصد نمبر لینا لازمی ہو گا، ہر غلط جواب پر امیدوار کی 0.25نمبر کی کٹوتی ہو گی۔ایف پی ایس سی نے کہا کہ نیا نظام مسابقتی امتحان سی ایس ایس پر لاگو نہیں ہوگا۔