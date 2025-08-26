پاک فوج کی پانڈو سیکٹر میں بارش متاثرین کیلئے امدادی سامان کی تقسیم
چکوٹھی(آئی این پی)لائن آف کنٹرول کے پانڈو سیکٹر میں پاک فوج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے حالیہ بارشوں میں متاثرہ افراد میں امدادی سامان تقسیم کیا۔
تفصیلات کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر ویلفیئر پیکیج کے تحت جہلم ویلی کے علاقہ پانڈو اور گردونواح کے بارش سے متاثرہ خاندانوں کو پاک فوج نے اشیائے خورونوش فراہم کیں۔ متاثرہ افراد نے پاک فوج کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ فوج ملکی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ عوام کا بھی بھرپور خیال رکھتی ہے ، ہم فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پانڈو سیکٹر کے کمانڈنگ آفیسر کے مشکور ہیں۔ اس موقع پر پانڈو سیکٹر کے کمانڈنگ آفیسر نے کہا کہ قدرتی آفات ہوں یا کوئی بھی مشکل گھڑی، پاک فوج اپنی عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔