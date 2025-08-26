صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عارف علوی کے خلاف مقدمہ درج نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست ،جواب طلب

  • پاکستان
لاہور(کورٹ رپورٹر، عدالتی رپورٹر)سیشن عدالت لاہور کے حکم کے باوجودسابق صدر عارف علوی کے خلاف مقدمہ درج نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست پر نیشنل کرائم ایجنسی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا۔

ایڈیشنل سیشن جج شفقت شہباز راجہ نے سماعت کی،درخواست گزار شہزادہ عدنان کے وکیل مدثر چودھری نے دلائل دئیے کہ عارف علوی نے اپنی تقریر میں توہین آمیز کلمات ادا کئے ،عدالتی حکم کے باوجود نیشنل کرائم ایجنسی نے مقدمہ درج نہیں کیا،نیشنل کرائم ایجنسی کا مقدمہ درج نہ کرنا توہین عدالت ہے ،عدالت نیشنل کرائم ایجنسی کو عدالتی فیصلے پر عملدرآمد کرنے کا حکم دے ،عدالت نے سماعت 3 ستمبر تک ملتوی کردی۔

