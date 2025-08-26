ای کامرس پر ٹیکس غیر منصفانہ:قائمہ کمیٹی غیر معیاری ٹیلی کام سروسزپر تشویش
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)سینیٹ قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن نے سپیکٹرم تنازع پر اٹارنی جنرل پاکستان، فریکوئنسی ایلوکیشن بورڈ اور ایف بی آر حکام کو آئندہ اجلاس میں بریفنگ کے لیے طلب کر لیا۔
کمیٹی نے ملک میں غیر معیاری ٹیلیکام سروسز پر تشویش کا اظہار کیا اور ای کامرس پر بھاری ٹیکس کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے اسے تنقید کا نشانہ بنایا، پی ٹی اے حکام نے کہا کہ پاکستان میں ہر سیکٹر کے اندر کارٹیلائزیشن بنا ہوا ہے ، ٹیلی کام سیکٹر کو ہم نے کارٹیلائزیشن نہیں بننے دیا۔کمیٹی کا اجلاس چیئرپرسن سینیٹر پلوشہ محمد زئی خان کی زیر صدارت ہوا جس میں ایک ٹیلیکام کمپنی کے سہ ماہی ٹیرف میں 15 فیصد اضافے ، پی ٹی اے قوانین اور آن لائن کاروبار پر ٹیکس پالیسی کا جائزہ لیا گیا۔چیئرمین پی ٹی اے نے بتایا کہ ایک ٹیلیکام کمپنی نے قواعد کے تحت سہ ماہی بنیادوں پر ٹیرف میں اضافہ کیا جو ایک مخصوص حد تک جائز ہے ۔ چیئرپرسن نے ملک میں غیر معیاری ٹیلی کام سروسز پر تشویش ظاہر کی۔چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ سپیکٹرم تنازعات 1995 سے التوا کا شکار ہیں جو ٹیلی کام سیکٹر کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ کمیٹی نے اس طویل تاخیر پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ اجلاس میں مؤثر حل پیش کرنے کی ہدایت دی۔