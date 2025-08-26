خالد جاوید گورائیہ کی چھٹی منظور اسد مگسی ڈپٹی کمشنر میانوالی تعینات
ڈپٹی کمشنر میانوالی خالد جاوید گورائیہ کی ایک ماہ کی میڈیکل رخصت منظور، ایس اینڈ جی اے ڈی رپورٹ کرنے کا حکم، ایڈیشنل سیکرٹری جنگلات اسد عباس مگسی کو ڈپٹی کمشنر میانوالی تعینات کردیا گیا۔محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی نے نوٹیفکیشن جاری کردیا۔