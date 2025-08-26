صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خالد جاوید گورائیہ کی چھٹی منظور اسد مگسی ڈپٹی کمشنر میانوالی تعینات

  • پاکستان
خالد جاوید گورائیہ کی چھٹی منظور اسد مگسی ڈپٹی کمشنر میانوالی تعینات

لاہور(سیاسی نمائندہ)ڈپٹی کمشنر میانوالی خالد جاوید گورائیہ کی ایک ماہ کی میڈیکل رخصت منظور، ایس اینڈ جی اے ڈی رپورٹ کرنے کا حکم، ایڈیشنل سیکرٹری جنگلات اسد عباس مگسی کو ڈپٹی کمشنر میانوالی تعینات کردیا گیا۔

ڈپٹی کمشنر میانوالی خالد جاوید گورائیہ کی ایک ماہ کی میڈیکل رخصت منظور، ایس اینڈ جی اے ڈی رپورٹ کرنے کا حکم، ایڈیشنل سیکرٹری جنگلات اسد عباس مگسی کو ڈپٹی کمشنر میانوالی تعینات کردیا گیا۔محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی نے نوٹیفکیشن جاری کردیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مرد نورا فتیحی کو گھر داخل ہونے تک پیچھے سے دیکھتے رہتے ہیں:فضا علی

پیرس ہلٹن کی فیملی نے پاکستان میں پہلا ہوٹل کھول لیا

کنگنا رناوت کا آئن لائن پلیٹ فارمز کے مواد پر سنسر شپ کا مطالبہ

50سال کی عمر میں بھی اچھا جیون ساتھی تلاش کرسکتے ہیں:مرونل ٹھاکر

بشریٰ انصاری سے متعلق جو کہا وہ سچ کہا:روبی انعم

گووندا اور سنیتا آہوجا کی علیحدگی کی خبروں بارے بیٹی کی تردید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak