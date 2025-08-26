صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہن کے وراثتی حصہ کیخلاف بھائی کی درخواست خارج

  پاکستان
بہن کے وراثتی حصہ کیخلاف بھائی کی درخواست خارج

اسلام آباد(دنیا نیوز)سپریم کورٹ نے بہن کے وراثتی حصہ کے خلاف بھائی کی درخواست خارج کردی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کی۔

 جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس میں کہا بھائی نے بہنوں سے خدمت کروانی ہے لیکن جائیداد میں حصہ نہیں دینا، بہنیں کھانا بنا کر دیتی اور گھر کی صفائی کرتی ہیں۔جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ قرآن میں بہن کا حصہ لکھ دیا گیا ہے ، قرآن کے حکم سے کیسے انکاری ہو سکتے ہیں، جائیداد کے تقسیم نامہ پر بہن کے دستخط نہیں ہیں۔درخواست گزاربھائی شہاب کے وکیل نے کہا کہ بہن مریم کو حصہ دیا ہے وہ کہتی ہے حصہ کم ملا ہے ۔بعدازاں عدالت نے بہن کے حصے کے خلاف بھائی کی اپیل خارج کردی۔

