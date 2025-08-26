پی سی ایل میں نام ڈالنے پر ڈی جی نیب سے جواب طلب
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس علی ضیا باجوہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے شہریوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کیخلاف درخواست پر ڈی جی نیب لاہور اورڈی جی پاسپورٹ سے 15 ستمبر کو رپورٹ طلب کرلی۔۔۔
عدالت نے استفسار کیا کہ کیا ہر ملزم کے نام نیب، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال رہی ہے ؟ وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر ہی نام پی سی ایل میں کیسے ڈالا جاسکتا ہے ؟ڈائریکٹر نیب محسن مجید نے کہا عوام کے خلاف فراڈ کی شکایات پر ان کے نام شامل کئے جاتے ہیں ہماری یہی پریکٹس ہے ، جس پر عدالت نے کہا کہ ان کی تعداد بتائیں، تاہم ڈائریکٹر نیب تسلی بخش جواب نہ دے سکے ، عدالت نے استفسار کیا کہ کیا درخواست گزار شامل تفتیش ہوچکا ہے ؟بیرسٹر حمزہ شہرام سرور نے موقف اپنایا کہ ہم جاتے ہیں یہ اندر نہیں بلاتے ، باہر بٹھائے رکھتے ہیں ،عدالت نے ریمارکس دیئے کہ جن کے خلاف انکوائری زیر التوا ہو ،کیا ان سب کے نام پی سی ایل میں ڈال دئیے جاتے ہیں؟ بیرسٹر حمزہ شہرام سرور نے کہا کہ انہوں نے وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر نام پی سی ایل میں شامل کیا ،درخواست گزار پاسپورٹ رولز کے رول نمبر 22 کے اے اور بی کیٹیگریز میں نہیں آتے ، عدالت نے استفسار کیا کہ وفاقی حکومت کس طرح ملزموں کے نام پی سی ایل میں شامل کرتی ہے ،کیا پک اینڈ چوز کیا جارہا ہے ؟ وفاقی حکومت کا شہریوں کے نام پی سی ایل میں ڈالنے کا کیا طریقہ ہے ؟ نیب کی خاتون تفتیشی افسر بھی عدالت کے سوالات کے تسلی بخش جواب نہ دے سکیں،وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ڈی جی امیگریشن کو پی سی ایل کے خلاف درخواست دی تاہم انھوں نے یہ خارج کردی، انہوں نے غلط آرڈر پاس کیا ، ان کے پاس اتھارٹی ہی نہیں تھی ، سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ یہ کیس 10 دسمبر2021 سے چل رہا ہے اب انکوائری کو انویسٹی گیشن میں تبدیل کردیا گیا ہے ، 121 کروڑ روپے کا فراڈ کیا گیا ہے ، عوام الناس سے پیسے لے کر پلاٹ نہیں دئیے گئے ۔