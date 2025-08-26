5 سال پرانی گاڑیوں کی درآمد پر 40 فیصد اضافی ڈیوٹیز عائد کرنے کا فیصلہ
اسلام آباد(مدثر علی رانا)حکومت نے آئی ایم ایف کی مشاورت سے پانچ سال پرانی گاڑیوں کی درآمد پر 40 فیصد اضافی ڈیوٹیز عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، حادثے کا شکار، خراب انجن، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں منگوانے پر پابندی ہوگی، دوسرے فیز میں 8 سے 10 سال پرانی گاڑی منگوانے کی اجازت دی جائے گی۔۔۔
وزارت تجارت کے حکام نے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ اور صنعت و پیداوار کے مشترکہ اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا کہ پانچ سال تک پرانی گاڑی منگوانے کی اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان میں مقامی سطح پر تیار ہونے والی گاڑیاں ناپائیدار ہیں، پانچ سالہ پرانی گاڑیاں جولائی 2026 سے منگوانے کی اجازت ہو گی اس سے قبل ستمبر سے سکیم متعارف کرائی جانی تھی، دستاویزات کے مطابق اس وقت درآمدی گاڑیوں پر 50 سے لیکر 156 فیصد تک ڈیوٹیز عائد ہیں اگر آئندہ مالی سال حکومت 5 سالہ پرانی گاڑیوں کی درآمد کی اجازت دیتی ہے تو مجموعی طور پر 5 سالہ پرانی گاڑیوں پر 96 فیصد سے لیکر 196 فیصد تک ڈیوٹیز عائد ہو گی لیکن حکومت موجودہ ڈیوٹیز کی شرح کو آئندہ مالی سال کے دوران مزید کم کرنا چاہتی ہے ، 850 سی سی کی درآمدی گاڑیوں پر اس وقت مجموعی طور پر 50 فیصد ڈیوٹیز ہیں، 1 ہزار سی سی کی درآمدی گاڑیوں پر اس وقت مجموعی طور پر 71 فیصد ڈیوٹیز عائدہیں، 15 سو سی سی کی درآمدی گاڑیوں پر 76 فیصد، 18 سو سی سی کی درآمدی گاڑیوں پر 91 فیصد،25 سو سی سی یا اس سے بڑی گاڑیوں پر 156 فیصد ڈیوٹیز عائد ہیں، وزارت تجارت حکام نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے کہا مقامی گاڑیاں ناپائیدار ہیں اب آئی ایم ایف کیساتھ قرض پروگرام میں یہ بنچ مارک شامل ہے اس لیے تبدیلی ممکن نہیں ہے ، کارمینوفیکچررز نے کہا کہ حکومت نئی گاڑیوں پر 61 فیصد تک ٹیکس وصول کر رہی ہے جس کی وجہ سے مقامی گاڑیاں مہنگی ہیں، پانچ سالہ پرانی گاڑیوں کی منگوانے کی اجازت دینے سے مقامی انڈسٹری تباہ ہو گی، سی ای او ٹیوٹا موٹرز نے بتایا کہ فارچونر پر 1 کروڑ 48 لاکھ، ریو وڈالہ پر 1 کروڑ 11 لاکھ روپے کا ٹیکس ہے ، کرولا کار پر 35 لاکھ روپے حکومت کیجانب سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے ، سی ای او ٹیوٹا موٹرز نے پالیسیوں میں عدم تسلسل کے باعث 30 کروڑ ڈالر سرمایہ کاری نہ کرنے کی دھمکی دی۔
اسی طرح پاک سوزوکی نے بھی 2030 تک گاڑیوں کی مقامی پیداوار بند کرنے کی دھمکی دے دی۔سی ای او پاک سوزوکی نے کہا کہ پاکستان 5 سال سے زائد پرانی استعمال شدہ گاڑیوں کی امپورٹ کھول رہا ہے ۔ پاکستان کی نئی ٹیرف پالیسی مقامی گاڑیوں کی صنعت کو تباہ کردے گی، پرزہ جات کی مقامی تیاری بڑھانے کیلئے 40 ارب روپے کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے ، پاک سوزوکی مقامی طور پر جاپان کے سٹینڈرڈ کی آلٹو بناتا ہے ، پاکستان اور جاپان میں 25 ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد گاڑی کی حالت بالکل بدل جاتی ہے ، پاکستان میں سڑکوں کی غیر معیاری حالت گاڑیوں کی تباہی کی ذمہ دار ہے ، سی ای او ٹیوٹا موٹرز کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مقامی تیار شدہ گاڑیاں خطے کے دیگر ممالک کی نسبت سستی ہیں، کامرس حکام کا کہنا تھا کہ آئندہ 4 برسوں میں پالیسی کے تحت زیادہ سے زیادہ کسٹم ڈیوٹی 15 فیصد ہو گی، ریگولیٹری ڈیوٹی، ایڈیشنل ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی ختم کی جائے گی، فاروق ستار کی زیرصدارت قائمہ کمیٹی نجکاری اجلاس میں سیکرٹری صنعت وپیداوار سیف انجم نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے واجبات 54 ارب روپے سے تجاوز کر گئے ، یوٹیلیٹی سٹورز ایف بی آر، ٹریڈنگ کارپویشنز آف پاکستان، وینڈرز کا نادہندہ ہے ، ای سی سی سے یوٹیلیٹی سٹورز کیلئے 27 ارب روپے کا پیکیج منظور ہو جائے گا، ملازمین کے بقایاجات اور وینڈرز کو ادائیگیوں کیلئے رقم کی منظوری ہو گی، سیکرٹری سیف انجم کا کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز بند ہونے سے 12 ہزار ملازمین نوکری سے فارغ ہو جائیں گے ، 3 سو ملازمین یوٹیلیٹی سٹورز کی زمین، بلڈنگز کی نجکاری تک نوکری پر رہیں گے ، یوٹیلیٹی سٹورز کے اس وقت نقصانات کا حجم 23 ارب روپے ہے ، پرائیویٹ وینڈز کے 14 ارب روپے کے لگ بھگ ادا کرنے ہیں، سیکرٹری سیف انجم نے بتایا کہ ملازمین کیلئے آزادانہ سیپریشن سکیم کے تحت 18 ارب روپے تک منظور ہونگے ، تین فیزز میں یوٹیلیٹی سٹورز کے بقایاجات کو نقصانات کو کلیئر کر دیا جائے گا، اب یوٹیلیٹی سٹورز کے تمام آپریشنز کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے ، سینیٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ اور صنعت و پیداوار کا مشترکہ اجلاس میں بریفنگ کے دوران چیئرمین ایکسپورٹ پراسیسنگ زون اتھارٹی نے بتایا کہ سال 2002 میں ڈمپ یارڈ میں کچرا جلا دیا جاتا تھا۔ہائیکورٹ نے فیصلہ دیا کہ کچرا جلانے کی بجائے ڈسپوز آف کر دیا جائے ۔ کچرا آکشن کرنے کیلئے کسٹمز والے مسئلہ کر رہے ہیں، کسٹمز کلیکٹر بڈز کینسل کر دیتے ہیں۔کراچی میں پانچ فیکٹریوں میں آتشزدگی کا سانحہ ہوچکاہے ۔ ہمارے ڈمپ یارڈ میں موجود کچرے میں بھی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کمیٹی نے کسٹمز اور اتھارٹی کو مسئلہ حل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔