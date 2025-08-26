جسٹس طارق محمود کی ڈگری کا کیس فوری سماعت کی استدعا منظور
کراچی (سٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کے معاملے پر جامعہ کراچی کی درخواست کی فوری سماعت کی استدعا منظور کرلی گئی۔
عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 11 ستمبر کے لیے مقرر کر دی۔سماعت کے دوران جامعہ کراچی کے وکیل سرمد ہانی نے مؤقف اختیار کیا کہ معاملہ ڈگری سے متعلق ہے اور عدالت نے پہلے ہی حکم امتناع جاری کر رکھا ہے ، اس لیے کیس کو فوری سنا جائے ۔ جسٹس عدنان اقبال چودھری نے ریمارکس دیے کہ ہم نے فوری سماعت کی درخواست منظور کر لی ہے اب کیس سن کر فیصلہ کریں گے ۔ سندھ ہائی کورٹ نے پہلے ہی ان فیئر مینز کمیٹی کی سفارشات اور جامعہ کراچی سینڈیکیٹ کے فیصلے کو معطل کر رکھا ہے ۔ جبکہ عدالت نے جامعہ کراچی کو ڈگری سے متعلق کسی بھی کارروائی سے روک دیا ہے ۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو بھی ڈگری کے حوالے سے تحقیقات سے روک رکھا ہے جبکہ پیمرا کو ہدایات جاری کی ہیں کہ ان فیئر مینز کمیٹی سے متعلق خبروں کو نشر کرنے سے روکا جائے ۔ کیس کی مزید سماعت 11 ستمبر کو ہو گی۔