ہائیکورٹ نے 18 افغان شہریوں کوواپس بھیجنے سے روکدیا
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ نے 18 افغان شہریوں کو واپس بھجوانے کی کارروائی آگے بڑھانے سے روک دی، عدالت نے وزارتِ داخلہ، نادار، ڈی جی امیگریشن، ایف آئی اے اور پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا۔
چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کی عدالت سے جاری افغان شہریوں کی درخواست پرسماعت کے تحریری حکمنامہ کے مطابق درخواست گزاروں کی جانب سے وکلاء عادل عزیز قاضی، صلاح الدین، چودھری اسامہ اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیاکہ حکومت نے 4 اگست کو درخواست گزاروں کے پی او آر کارڈز منسوخ کر کے واپسی کا حکم دیا، درخواست گزار فضل الرحمان مرحوم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں،فضل الرحمان مرحوم نے 2008ء میں تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد شہریت کیلئے درخواست دی،وکیل کے مطابق شہریت کی درخواست پر تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، حکمنامہ میں عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر پیراوائز کمنٹس جمع کرائیں، درخواست گزاروں کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی روکی جاتی ہے ،کیس کی آئندہ سماعت 18 ستمبر 2025 کو مقرر کی جاتی ہے۔