ڈیلرز ،دکانداروں کی ملی بھگت، لاہور میں چینی کی قلت برقرار

  • پاکستان
لاہور(آئی این پی )لاہو ر میں ہول سیل ڈیلرز اور چھوٹے دکانداروں کی ملی بھگت کے باعث چینی کی قلت ابھی تک برقرارہے ۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے لاہور میں ہر روز 700ٹن چینی سپلائی کی جارہی ہے۔۔۔

 لیکن گلی محلوں میں چینی دستیاب ہی نہیں،شہر کے مختلف علاقوں میں چینی کی شدیدقلت کے باعث شہری سرکاری ریٹ پر چینی کو ترس گئے ،ضلعی انتظامیہ کی جانب سے چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے باعث چینی کی سپلائی میں گھپلے بھی سامنے آئے ہیں،لاہور کے علاقوں علامہ اقبال ٹاؤن،مسلم ٹاؤن،سمن آباد،شادمان، فیصل ٹاؤن، وحدت روڈ، منصورہ، ملتان روڈپر واقع کریانہ سٹورزپر چینی دستیاب نہیں ہے ،لاہور کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن نے ضلعی انتظامیہ سے چینی سپلائی پر چیک لگانے کا مطالبہ کیا ہے ،صدر لاہور کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن ثقلین طاہر بٹ نے کہا حکومتی چینی عام شہریوں کے بجائے بلیک میں بیکریوں کو سپلائی کی جا رہی ہے ۔ضلعی انتظامیہ ہول سیل ڈیلرز اور دکانداروں کو فراہم کی گئی چینی پر چیک لگائے۔

