وفاقی کابینہ کا ایک ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کو عطیہ کرنیکافیصلہ اے جی پی آر کو ہدایات جاری
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک،دنیا نیوز) وفاقی کابینہ کے تمام ارکان نے اپنی ایک ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کو عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
وفاقی وزرا، وزرائے مملکت، مشیر اور معاونین خصوصی ایک، ایک ماہ کی تنخواہ عطیہ کریں گے ۔ وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر کیا ہے اور اس حوالے سے اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو کو جاری سرکلر میں کہا گیا ہے کہ وزرا، وزرائے مملکت، مشیروں اور معاونین خصوصی کی اگست کی تنخواہ سے کٹوتی کر کے یہ رقم سیلاب زدگان کے فنڈ قومی آفات مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے ) کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں۔