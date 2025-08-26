صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد (عدیل وڑائچ) حکومتی ذرائع نے کہا ہے کہ سروسز چیفس کی پانچ سالہ مدت ملازمت ایک طے شدہ معاملہ ہے جسکے لئے کوئی نیا قانونی اقدام درکار نہیں ہے ،چار نومبر دو ہزار چوبیس کو ہونے والی قانون سازی کے بعد سروسز چیفس کی مدت ملازمت پانچ سال مقرر ہو چکی ہے جس پر عملدرآمد جاری ہے۔

ائیر چیف ظہیر احمد بابر سدھو اسی قانون کے تحت اپنی کمان کے چوتھے سال میں ہیں جن کی تقرری 19مارچ 2021کو ہوئی تھی جو رائج قانون کے تحت 19 مارچ 2026تک ہے ۔ رواں برس 20 مئی کو حکومت یہ اعلان کر چکی ہے کہ مارچ دو ہزار چھبیس میں مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد ائیر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر انکی خدمات جاری رکھی جائینگی ۔ اسی طرح فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تقرری 29 نومبر 2022 کو ہوئی تھی اور نافذ العمل قانون کے تحت انکی مدت ملازمت 29 نومبر دو ہزار ستائیس تک ہے ۔ حکومت کے ذمہ دار ذرائع نے یہ وضاحت ایک ایسے وقت میں دی جب کچھ حلقوں کی جانب سے یہ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے رواں سال نومبر میں آرمی چیف ریٹائر ہو جائینگے یا نہیں؟۔ حکومتی ذرائع کے مطابق کچھ حلقے اس معاملے پر قیاس آرئیاں اور پراپیگنڈا کرکے چائے کی پیالی میں طوفان لانا چاہتے ہیں۔ وزارت قانون کے ایک ذریعے نے بھی بتایا ہے کہ سروسز چیفس کی ملازمت سے متعلق نومبر دو ہزار چوبیس میں ہونے والی ترمیم کے بعد یہ معاملہ طے ہو چکا ہے کہ تینوں سروسز چیفس اپنی تعیناتی کے بعد پانچ سال پورے کرینگے ۔

پارلیمان کی جانب سے منظور کئے گئے اس قانون کے ذریعے سروسز چیفس کی مدت ملازمت تین سال سے بڑھا کر پانچ سال کرنے کیلئے ایک قانونی طریقہ اپنایا گیا ، حکومت کی منظوری سے ہی آرمی ایکٹ ، نیوی اور ایئرفورس کے ایکٹ میں ترمیم کی گئی، جس کے بعد یہ قانون نافذ العمل ہے ۔ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں کی گئی ترمیم میں کہا گیا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت پانچ سال ہو گی اور جنرل کی ریٹائرمنٹ کی عمر اور سروس کی حد کا اطلاق آرمی چیف کی تعیناتی ، دوبارہ تعیناتی یا ایکسٹینشن پر نہیں ہو گا۔ اسی طرح پاکستان نیوی آرڈیننس1961میں ہونے والی ترمیم میں کہا گیا کہ نیول چیف کی مدت ملازمت پانچ سال ہو گی اور ایڈمرل کی ریٹائرمنٹ کی عمر اور سروس کی حد کا اطلاق نیول چیف کی تعیناتی ، دوبارہ تعیناتی یا توسیع پر نہیں ہو گا۔ اسی طرح پاکستان ائیر فورس ایکٹ 1953 میں ہونے والی ترمیم میں کہا گیا کہ ائیر چیف کی مدت ملازمت پانچ سال ہو گی اور ایئر چیف مارشل کی ریٹائرمنٹ کی عمر اور سروس کی حد کا اطلاق ایئر چیف کی تعیناتی ، دوبارہ تعیناتی یا توسیع پر نہیں ہوگا۔

