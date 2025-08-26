عالمی بینک کی پاکستان کیلئے 4کروڑ 79لاکھ ڈالر کی گرانٹ
اسلام آباد (اے پی پی) عالمی بینک نے گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن فنڈ کے تحت پاکستان کیلئے 47.9 ملین ڈالر گرانٹ کی منظوری دے دی، گرانٹ کا مقصد پنجاب میں بچوں اور بچیوں کی پری پرائمری اور پرائمری سطح پرداخلوں و شمولیت بہتر بنانا ہے۔
عالمی بینک کے جاری بیان کے مطابق نئی معاونت سے پرائمری سطح پر تعلیمی نتائج بہتر بنانے اور ایلیمنٹری سطح پر تعلیمی معاونت مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ گیٹنگ رزلٹس: ایکسیس اینڈ ڈلیوری آف کوالٹی ایجوکیشن سروسز اینڈ سسٹم ٹرانسفارمیشن ان پنجاب پراجیکٹ کے تحت ابتدائی تعلیم کو وسعت دینے ، سکول سے باہر بچوں کو دوبارہ داخل کرانے ، اساتذہ کی معاونت مضبوط بنانے اور تعلیمی شعبے کو ماحولیاتی تبدیلیوں اور ہنگامی حالات کے مقابلے کیلئے زیادہ موثر بنانے میں مدد ملے گی۔ پاکستان میں عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر بولورما امگابازار نے بتایا یہ منصوبہ کم تعلیمی صلاحیت بہتربنانے اور پنجاب بھر میں معیاری تعلیم تک مساوی رسائی یقینی بنانے کی جانب اہم قدم ہے ۔ منصوبے سے 40 لاکھ سے زائد بچوں کو براہِ راست فائدہ پہنچنے کی توقع ہے جن میں 80 ہزار سکول سے باہر بچے ، 30 لاکھ سے زائد وہ بچے جو محکمہ سکول ایجوکیشن میں زیر تعلیم ہیں، تقریباً 8 لاکھ 50 ہزار غیر رسمی شعبے کے بچے اور ایک لاکھ 40 ہزار خصوصی تعلیم کے اداروں میں زیر تعلیم خصوصی بچے شامل ہیں۔