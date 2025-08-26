میرے بھتیجے راشد نے زندگی میں کبھی فیصل آباد نہیں دیکھا :شیخ رشید
لاہور(آئی این پی)عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ میرے بھتیجے شیخ راشد شفیق نے زندگی میں کبھی فیصل آباد دیکھا نہیں لیکن چوتھے کیس میں دس سال کی سزا سنا دی گئی۔۔۔
دس سال سزا کا پیٹرن رکھ دیاگیا ، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ، نا انصافی کرنے والوں کو خدا ضرور پکڑے گا ۔ اپنے ویڈیو بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ میرا بھتیجا وہاں موجود ہی نہیں تھا ،ہم نے بحث ہی نہیں کی ہمیں مطلع ہی نہیں کیا گیا اور سرکاری وکیل سے ہی بحث کر کے دس سال سزا سنا دی گئی ہے ،یہ ظلم کی انتہا ہے ،انصاف کی دھجیاں بکھیری جارہی ہیں، انصاف کو نیلام کیا جارہا ہے ، انصاف کو ٹکے سیر بیچا جارہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہم حلف دے سکتے ہیں شیخ راشد شفیق کبھی فیصل آباد گیا ہی نہیں ۔