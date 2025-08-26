ایرانی وزیر داخلہ کا محسن نقوی کوفون سیلاب متاثرین کی مدد کی پیشکش
اسلام آباد (نیوز ایجنسیاں) وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی نے ٹیلیفونک رابطہ کیا۔
ایرانی وزیر داخلہ نے پاکستان خصوصاً خیبرپختونخوا، گلگت میں طوفانی بارشوں و سیلاب سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا ۔ایرانی وزیر داخلہ نے پاکستانی ہم منصب کو سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تعاون کی پیشکش کی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے ، آزمائش میں ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں۔پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھ کر بہت افسوس ہوا ۔ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔