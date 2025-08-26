قائمہ کمیٹی ، ہاکی فیڈریشن پر گرما گرمی، مہرین بھٹو کا واک آؤٹ
اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر) قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کے اجلاس میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے معاملات پر ارکان کے درمیان گرما گرمی ہوئی۔ پیپلز پارٹی کی رکن مہرین رزاق بھٹو نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔
کمیٹی نے فیڈریشن کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے ذیلی کمیٹی قائم کر دی۔ سیکرٹری پی ایچ ایف رانا مجاہد نے اجلاس کو بتایا کہ پاک فوج کے تعاون سے پاکستان کی پہلی ہاکی لیگ کے انعقاد کی تیاریاں جاری ہیں۔ثناء اللہ مستی خیل کی زیر صدارت کمیٹی اجلاس میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے مالی معاملات، بے ضابطگیوں اور عہدیداروں کی نامزدگی پر سوالات اٹھائے گئے ۔ اجلاس میں صدر پی ایچ ایف طارق بگٹی، سیکرٹری رانا مجاہد، قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ اور سیکرٹری آئی پی سی محی الدین وانی شریک ہوئے ۔ کمیٹی نے رانا ثناء اللہ کی مسلسل غیر حاضری پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ آئندہ شریک نہ ہوئے تو اجلاس شروع نہیں کیا جائے گا۔صدر فیڈریشن طارق بگٹی نے بتایا کہ نگران وزیراعظم نے تین کروڑ جبکہ وزیراعظم شہباز شریف نے چھ کروڑ روپے گرانٹ فراہم کی۔ سیکرٹری پی ایچ ایف نے مزید کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے دئیے ۔ رانا مجاہد نے دعویٰ کیا کہ فوج کے تعاون سے پاکستان کی پہلی ہاکی لیگ منعقد کرنے جا رہے ہیں تاہم اس کے لیے ونڈو دستیاب نہیں ہو رہی۔کمیٹی نے صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن کی نامزدگی پر بھی سوالات اٹھائے ۔
چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ نگران وزیراعظم کے پاس صرف ڈے ٹو ڈے اختیارات تھے ، اس لیے طارق بگٹی کی نامزدگی کے قانونی ہونے پر شکوک پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں اٹارنی جنرل اور سیکرٹری قانون سے رائے طلب کر لی گئی ۔ چیئرمین نے کہا کہ اگر نامزدگی غیر آئینی ثابت ہوئی تو صدر پی ایچ ایف کو فوری طور پر عہدہ چھوڑنا پڑے گا۔رکن اسمبلی شہلا رضا نے اجلاس میں ہاکی فیڈریشن کے عہدیداروں پر سنگین الزامات لگائے جن پر خواجہ اظہار الحق نے جواب دینے کی کوشش کی۔ شور شرابے کے دوران مہرین رزاق بھٹو نے احتجاجاً واک آؤٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسے ماحول میں اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتیں کیونکہ یہاں ذاتی ایجنڈے چلائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین کمیٹی نے انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا آپ میری بیٹی ہیں، آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ قائمہ کمیٹی نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے معاملات پر ذیلی کمیٹی تشکیل دی جس کے کنوینر شیخ آفتاب احمد ہوں گے ۔ذیلی کمیٹی فیڈریشن کے مالی معاملات، عہدیداروں کی قانونی حیثیت اور مستقبل کا روڈ میپ تیار کر کے ایک ماہ میں رپورٹ پیش کرے گی۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ اگر مالی بے ضابطگیاں ثابت ہوئیں تو کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔