25 ارکان کے دوبارہ حلف لینے کی ضرورت نہیں، اپوزیشن پختو نخوا

  • پاکستان
پشاور(آئی این پی)سپیکر خیبرپختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے 25 مخصوص نشستوں کے ارکان کی گورنر کے سامنے حلف برداری کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے دوبارہ حلف لینے کی ہدایت جاری کر دی۔ تاہم اپوزیشن اراکین نے دوبارہ حلف اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔

خیبرپختونخوا اسمبلی کی 25 مخصوص نشستوں پر حلف لینے کے معاملے نے نیا رخ اختیار کر لیا ۔ اپوزیشن ذرائع کے مطابق قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباداللہ کی زیر صدارت اسمبلی اجلاس سے قبل اپوزیشن جماعتوں کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔اپوزیشن کا موقف ہے کہ 25 ارکان نے 20 جولائی کو حلف اٹھا لیا تھا، اس لیے دوبارہ حلف لینے کی ضرورت نہیں۔اپوزیشن کے مطابق گورنر خیبرپختونخوا نے یہ حلف چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر دلایا تھا۔اپوزیشن نے اسپیکر کے اقدام کو توہین عدالت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر سپیکر 20 جولائی کے حلف پر متفق نہیں تھے تو اسمبلی کا عملہ گورنر ہاؤس کیوں بھیجا گیا؟ ان کے بقول دوبارہ حلف لینے سے نہ صرف سینیٹ الیکشن بلکہ اسمبلی کی کارروائی بھی کالعدم ہو سکتی ہے ۔

