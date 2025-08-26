صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلگت بلتستان کے عوام کو سستی بجلی فراہم کرنا ترجیح : وزیر توانائی

  • پاکستان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا گلگت بلتستان کے عوام کو سستی بجلی فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے، مانیٹرنگ میکنزم کے تحت گلگت بلتستان سولرائزیشن منصوبے کی شفافیت یقینی بنائیں گے۔

گلگت بلتستان میں 100 میگاواٹ سولر منصوبے کے حوالے سے پیشرفت سامنے آئی ہے ۔ سٹیئرنگ کمیٹی کی اہم میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے اویس لغاری کا کہناتھا وزیرِاعظم کی ہدایت پر تشکیل دی گئی سٹیئرنگ کمیٹی مکمل فعال ہوچکی ہے ، متبادل ذرائع سے توانائی کا حصول وقت کی ضرورت ہے ، جامع حکمت عملی کے ذریعے 100 میگا واٹ سولرائزیشن منصوبے کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں گے ، یہ منصوبہ قومی ترقی کا سنگ میل ہے ۔ اجلاس میں وزارت توانائی اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔

