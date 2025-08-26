آئندہ مون سون طویل، مزید 30 فیصد شدت ہوگی، مصدق ملک
اسلام آباد (دنیا نیوز) وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے اگلے سال موسم اور مون سون سے متعلق انکشافات کرتے ہوئے کہا پاکستان میں موسم کے پیٹرنز تبدیل ہورہے۔۔۔
اگلے سال مون سون وقت سے پندرہ دن پہلے آئے گا اور اس سال کے مقابلے میں 30 فیصد شدید ہوگا۔ اس سال بارشوں کے تین سے چار سپیل زیادہ ہوئے ، اگلے سال بھی دو سے تین سپیل زیادہ ہونگے ، موسون ختم بھی تاخیر سے ہوگا۔ مصدق ملک نے دنیا پوڈ کاسٹ میں میزبان عدیل وڑائچ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سب سے زیادہ درجہ حرارت میں تبدیلیاں شمالی علاقہ جات میں دیکھنے کو مل رہیں، گزشتہ سالوں کے مقابلے اس سال درجہ حرارت میں 3 اور چار فیصد اضافہ ہوا، یہی اضافے کلاؤڈ برسٹ کا سبب بن رہے ۔ پاکستان کے عوام کو اندازہ نہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے کتنے بڑے خطرات لاحق ہیں، عالمی رپورٹس انکشافات کررہی ہیں کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے شکار دنیا کے پہلے پانچ ممالک میں شامل ہے جبکہ کچھ رپورٹس دعویٰ کررہی ہیں پہلے نمبر پر ہے ۔ مصدق ملک نے مزید کہا بارشیں وقت سے پہلے ہونے لگی ہیں لیکن کسان کو علم نہیں ہوتا اور وہ بیج بعد میں بوتا ہے جس سے فصل کم ہوتی جارہی، کسانوں کو بروقت آگاہ کرنا ضروری ہے ۔ پاکستان میں پینے کے پانی کا مسئلہ نہیں بلکہ فوڈ سکیورٹی کا مسئلہ بنتا جارہا ہے ، مل کر اقدامات کرنے ہونگے ۔ ایک سوال کے جواب میں مصدق ملک نے بتایا موجودہ انتظامی ڈھانچہ سے ملک کا نظام نہیں چل سکتا، ہمیں نئے صوبے یا نئی انتظامی یونٹس بنانے ہوں گے جس سے گورننس بہتر ہوگی، موجودہ انتظامی ڈھانچے سے ملک مینج نہیں ہورہا۔ گورننس کی بہتری کیلئے جو بھی اقدامات اٹھانا پڑے اس کیلئے سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا۔