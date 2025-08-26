صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئندہ مون سون طویل، مزید 30 فیصد شدت ہوگی، مصدق ملک

  • پاکستان
آئندہ مون سون طویل، مزید 30 فیصد شدت ہوگی، مصدق ملک

اسلام آباد (دنیا نیوز) وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے اگلے سال موسم اور مون سون سے متعلق انکشافات کرتے ہوئے کہا پاکستان میں موسم کے پیٹرنز تبدیل ہورہے۔۔۔

 اگلے سال مون سون وقت سے پندرہ دن پہلے آئے گا اور اس سال کے مقابلے میں 30 فیصد شدید ہوگا۔ اس سال بارشوں کے تین سے چار سپیل زیادہ ہوئے ، اگلے سال بھی دو سے تین سپیل زیادہ ہونگے ، موسون ختم بھی تاخیر سے ہوگا۔ مصدق ملک نے دنیا پوڈ کاسٹ میں میزبان عدیل وڑائچ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سب سے زیادہ درجہ حرارت میں تبدیلیاں شمالی علاقہ جات میں دیکھنے کو مل رہیں، گزشتہ سالوں کے مقابلے اس سال درجہ حرارت میں 3 اور چار فیصد اضافہ ہوا، یہی اضافے کلاؤڈ برسٹ کا سبب بن رہے ۔ پاکستان کے عوام کو اندازہ نہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے کتنے بڑے خطرات لاحق ہیں، عالمی رپورٹس انکشافات کررہی ہیں کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے شکار دنیا کے پہلے پانچ ممالک میں شامل ہے جبکہ کچھ رپورٹس دعویٰ کررہی ہیں پہلے نمبر پر ہے ۔ مصدق ملک نے مزید کہا بارشیں وقت سے پہلے ہونے لگی ہیں لیکن کسان کو علم نہیں ہوتا اور وہ بیج بعد میں بوتا ہے جس سے فصل کم ہوتی جارہی، کسانوں کو بروقت آگاہ کرنا ضروری ہے ۔ پاکستان میں پینے کے پانی کا مسئلہ نہیں بلکہ فوڈ سکیورٹی کا مسئلہ بنتا جارہا ہے ، مل کر اقدامات کرنے ہونگے ۔ ایک سوال کے جواب میں مصدق ملک نے بتایا موجودہ انتظامی ڈھانچہ سے ملک کا نظام نہیں چل سکتا، ہمیں نئے صوبے یا نئی انتظامی یونٹس بنانے ہوں گے جس سے گورننس بہتر ہوگی، موجودہ انتظامی ڈھانچے سے ملک مینج نہیں ہورہا۔ گورننس کی بہتری کیلئے جو بھی اقدامات اٹھانا پڑے اس کیلئے سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

مایا تہذیب کی تباہ کاری کی وجہ شدید اور طویل قحط قرار

بالوں سے بنا ٹوتھ پیسٹ دانتوں کیلئے مفید قرار

بارش،دکان میں پناہ لینے والی خاتون کروڑ پتی بنی گئی

بیوہ نے شوہر کی ٹیٹو والی کھال کو کاٹ کر فریم کردیا

ماہرینِ لسانیات نے دنیا کی قدیم زبانوں بارے بتا دیا

نیند کی کمی نوجوانوں کو خوداذیتی پر ابھار سکتی ہے :تحقیق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak