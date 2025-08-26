صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
گلگت بلتستان کے قومی ہیروز کو 25، 25 لاکھ کے چیک پیش

اسلام آباد(نامہ نگار،مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے علاقے غذر میں گلوف (گلیشیئر پھٹنے) کی پیشگی اطلاع دے کر سینکڑوں جانیں بچانے والے گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے چرواہوں سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی۔

پیر کو جاری بیان کے مطابق وزیراعظم نے وصیت خان، انصار اور محمد خان سے ملاقات اور انکے 300 شہریوں کو بچانے کے احسن اقدام کی پذیرائی کرتے ہوئے حکومت پاکستان کی جانب سے 25،25 لاکھ روپے کے انعامی چیکس پیش کئے ۔ وزیراعظم نے کہا آپ تینوں گلگت بلتستان کے ہیروز ہیں،آپ کے اس بروقت اقدام کی بدولت مجھ سمیت پوری پاکستانی قوم کو آپ پر فخر ہے ۔ انہوں نے کہا انسانی خدمت کا آپ کا یہ اقدام ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ملاقات میں وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی موجود تھے ۔ شہباز شریف نے ہدایت کی تینوں ہیروز کو سرکاری مہمان بنایا جائے اور آج صبح کا ناشتہ وزیراعظم ہاؤس میں کرایا جائے۔

