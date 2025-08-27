صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاغذاتِ نامزدگی چیلنج،آج سماعت

  • پاکستان
لاہور (آئی این پی) وزیراعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا اللہ کے سینیٹ کے ضمنی الیکشن کیلئے کاغذاتِ نامزدگی منظور ہونے کا اقدام الیکشن ٹربیونل میں چیلنج کر دیا گیا۔

لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد اسحاق پر مشتمل الیکشن ٹربیونل آج سماعت کرے گا۔ اپیل کنندہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ رانا ثنا اللہ کے کاغذاتِ نامزدگی کے کوائف میں متعلقہ معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔اپیل کنندہ نے موقف اپنایا ہے کہ امیدوار کی جانب سے جمع کرایا گیا اقرار نامہ اور بیان حلفی غیر قانونی ہے ۔

