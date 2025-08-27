صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دورہ ایران، وزیرخارجہ سے ملاقات

  • پاکستان
دورہ ایران، وزیرخارجہ سے ملاقات

لاہور (آئی این پی) امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا دورہ ایران پر ایرانی سرکاری حکام سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے حافظ نعیم الرحمن کی ملاقات ہوئی۔

 ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مغرب ایران کو فلسطین کی حمایت کی سزا دے رہا ہے ، جنگ کے بعد ایران ،پا کستان مزید قریب آگئے ۔سید عباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیل کا وجود پورے عالم اسلام کے امن کیلئے خطرہ ہے ، ایرانی وزیرخارجہ نے فلسطین اور ایران کے حق میں مظاہرے کرنے پر جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :ادائیگیوں کا دباؤ، انڈیکس 380پوائنٹس گرگیا

روپے کی قدر میں اضافہ تولہ سونا 900 روپے مہنگا

پرائیویٹ سیکٹر :قرضوں میں اضافہ، ایک سال میں 14.4 فیصد بڑھے

پنجاب کے بھٹوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا انکشاف

او جی ڈی سی ایل کو 7 ارب 72 کروڑ روپے کی دوسری قسط ادا

معیشت صحیح سمت میں گامزن ہے، عاطف اکرام شیخ

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak