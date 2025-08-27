دورہ ایران، وزیرخارجہ سے ملاقات
لاہور (آئی این پی) امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا دورہ ایران پر ایرانی سرکاری حکام سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے حافظ نعیم الرحمن کی ملاقات ہوئی۔
ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مغرب ایران کو فلسطین کی حمایت کی سزا دے رہا ہے ، جنگ کے بعد ایران ،پا کستان مزید قریب آگئے ۔سید عباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیل کا وجود پورے عالم اسلام کے امن کیلئے خطرہ ہے ، ایرانی وزیرخارجہ نے فلسطین اور ایران کے حق میں مظاہرے کرنے پر جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کیا۔