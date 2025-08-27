صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
دیربالا میں آپریشن ،فتنہ الخوارج کے9دہشتگردہلاک،2شہری شہید:10سی ٹی ڈی اہلکار زخمی

دیربالا،اسلام آباد (دنیا نیوز،نامہ نگار)خیبر پختونخوا کے علاقے دیر بالا میں محکمہ انسداد دہشتگردی (سی ٹی ڈی)اور پولیس کے مشترکہ آپریشن میں فتنہ الخوارج کے 9دہشت گرد ہلاک ، دو شہری شہید اور 10 سی ٹی ڈی اہلکار زخمی ہو گئے ۔

ڈی پی او دیر بالا سید محمد بلال کا کہنا تھا کہ خفیہ اطلاع پر سی ٹی ڈی اور پولیس نے دہشت گردوں کے خلاف ٹارگٹڈ آپریشن کیا، آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے  میں 9 فتنہ الخوارج کے دہشت گرد مارے گئے جن میں سے 5 شرپسندوں کی لاشیں مل گئیں۔ آپریشن کے دوران دو شہری بھی شہید ہو گئے جبکہ 10سی ٹی ڈی اہلکار زخمی ہوئے جنہیں مقامی ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے ۔واضح رہے دیر بالا میں گزشتہ روز بھی پولیس اور سی ٹی ڈی کے آپریشن میں 5 خوارج ہلاک ہوئے اور 8 پولیس اہلکار زخمی ہو ئے تھے ۔وزیراعظم شہباز شریف نے کامیاب آپریشن پر سی ٹی ڈی اور پولیس کے افسروں و اہلکاروں کی پذیرائی کرتے ہوئے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی اور آپریشن کے دوران شہید ہونے والے شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس کیا، انہو ں نے کہا کہ سی ٹی ڈی اور پولیس کے افسر و اہلکار وطن عزیر کی فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم سے حفاظت میں دن رات مصروف عمل ہیں۔

