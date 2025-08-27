صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوئی پاپولر ہو یا ہینڈ سم اسے قانون کا سامنا کرنا پڑ یگا، طلال

اسلام آباد(دنیا نیوز)وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ ملک میں کوئی پاپولر ہو یا ہینڈ سم اسے قانون کا سامنا کرنا پڑ ے گا۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے طلال کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کا کام ہی انتشاری سیاست کو ہوا دینا ہے۔

9 مئی کے عدالتی فیصلوں پر تحریک انصاف واویلا کررہی ہے ، بانی پی ٹی آئی کے مشورے سے ہی 9 مئی کی پلاننگ کی گئی۔ شہدا کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ، مظاہرین نے دفاعی تنصیبات پر حملے کیے ، نومئی کو جو کچھ ہوا، اُس کے شواہد موجود ہیں، عدالتوں نے مجرموں کو سزائیں دیں۔وزیر مملکت برائے داخلہ کا کہنا تھا کہ علیمہ خان کو یاد نہیں انہوں نے بیٹوں کو کس طرح بیرون ملک بھگایا، کیا عمران خان کے بھانجوں کے لیے الگ قانون ہے ۔ اداروں کے اندر سے سہولت کاری ختم ہوتے ہی انصاف ہوتا نظر آیا، پاکستان میں احتجاج کی اجازت ہے بغاوت کی نہیں، تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر ملک دشمنی کی۔

