چیئرمین SECPکی سالانہ تنخواہ41کروڑ ،غریب ملک میں ایسے فیصلے کون کرتا؟:پبلک اکاؤنٹس کمیٹی
اسلام آباد (نیوز رپورٹر،کامرس رپورٹر)پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے وزارت خزانہ کو ایس ای سی پی کے چیئرمین و ممبران کی تنخواہوں و الائونسز کی تفصیل پیش کرنے کی ہدایت دی، چیئر مین پی اے سی نے کہا کہ ایس ای سی پی کے چیئرمین کی سالانہ تنخواہ 41 کروڑ روپے کی خبریں ہیں۔
ایک غریب ملک میں ایسے فیصلے کون کرتا ہے ، ایک غریب ملک یہ کس طرح افورڈ کر سکتا ہے ؟ بورڈ کی اپنی مرضی ہے ؟ نہ کسی سے اجازت لینی ہے ؟ ۔وزارت خزانہ ایس ای سی پی کے چیئرمین کی تنخواہ سمیت دیگر بورڈ کے سربراہان کی تنخواہوں کی تفصیلات فراہم کرے ۔ پی اے سی نے وزارت موسمیاتی تبدیلی سے غیر ملکی امداد اور فنڈنگ کا ریکارڈ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی ہے ، پی اے سی کا اجلاس چیئرمین جنید اکبر خان کی زیرصدارت ہوا ۔ چیئرمین کمیٹی جنید اکبر خان نے کہا کہمون سون کا آخری سپیل آج سے شروع ہو کر 8 ستمبر تک جاری رہے گا، ایس ای سی پی کے چیئرمین کی سالانہ تنخواہ 41 کروڑ روپے کی خبریں ہیں،ایک غریب ملک میں ایسے فیصلے کون کرتا ہے ۔ این ڈی ایم اے چیئرمین نے پی اے سی کو بتایا گیا کہ بارشوں کا آٹھواں سپیل چل رہا ہے ،اس وقت تک حادثات میں 800 کے قریب اموات ہو چکی ہیں،درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے گلیشئر پگھل رہے ہیں۔
آئندہ سال کے دوران سیلاب اور بارشوں کے باعث آئندہ سال 22 فیصد زیادہ تباہی ہو گی ،47 فیصد گلیشئرز پگھل چکے ہیں 65 فیصد گلیشئر پگھلنے کے بعد خشک سالی ہو گی، گلگت بلتستان میں اب تک 2100 ٹن امدادی سامان پہنچا دیا ہے ،لوگوں کی تباہ ہونے والی املاک کا بھی ازالہ کیا جائے گا ، فلیش فلڈ پہلے نہیں آتے تھے ، وفاق سمیت ملک بھر میں نشیبی علاقوں کو خالی کرایا جائے ، ارلی وارننگز کی وجہ سے 2 لاکھ 90 ہزار لوگوں کو محفوظ کیا گیا ہے ، آنے والا سال 22 فیصد زیادہ مشکل ثابت ہو سکتا ہے ، ہر ممکن طریقہ سے اپنے لوگوں کا تحفظ یقینی بنانے کے اقدامات کریں گے ۔پی اے سی کے ارکان کے سوالوں کے جواب میں چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ ڈسڑکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پی ڈی ایم اے کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں،این ڈی ایم اے ان اداروں کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کو آرڈی نیشن کرتی ہے ، این ڈی ایم اے کے ساتھ مختلف شعبوں کے ماہرین موجود ہیں،حادثات سے بچنے کے لئے موبائل ایپ استعمال کی جاتی ہے ،این ڈی ایم اے کو ڈائریکٹ کوئی فنڈ نہیں ملتا جب بھی کوئی ہنگامی حالات آتے ہیں تو حکومت ہمیں رقم فراہم کرتی ہے ،انفراسٹرکچر کی تعمیر متعلقہ حکومتی ادارے کرتے ہیں ، آنے والے سالوں میں ہر سال صورتحال خراب ہونے کا اندیشہ ہے ، ہر صورت ہمیں دنیا کے دوسرے بڑے ساڑھے سات ہزار گلیشئرز کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا ۔
اگر گلیشئرز کا تحفظ نہ کیا گیا تو قحط اور خشک سالی کا سامنا ہوگا، آنے والے دنوں میں استور، سکردو، چترال کے ایریاز میں فلڈنگ کا خدشہ ہے ، ہر سال ٹمپریچر بڑھنے کے باعث گلیشئرز پگھلنے کے باعث زیادہ فلیش فلڈ کے خدشات ہیں۔ چین جدید ریموٹ سنسرز کے ذریعے 12 ماہ قبل صورتحال کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ،موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سالانہ ملک کو 4 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے ، ہم ارلی وارننگ سسٹم کو بہتر بنا رہے ہیں،ہمیں اپنے گھروں اور انفرا سٹرکچر کو زلزلوں اور حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے ری ڈیزائن کرنا ہوگا ، آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے ،لوگوں کو آبی گزر گاہوں سے دور ہٹانا ہوگا ،ارلی وارننگ سسٹم کے ذریعہ ہمیں اگر 6 ماہ پیشگی اطلاع مل جائے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ہمارے پاس ناسا ، وسطی یورپ اور چین سمیت370 موسمیاتی سیاروں کی سہولت موجود ہے ،ناردرن علاقوں میں گلیشئرز کو مانیٹر کرنے کے لئے سنٹرز بنانے کی ضرورت ہے ۔ سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن نے بتایا کہ 2022 کے سیلاب کے بعد جنیوا ڈونرز کانفرنس سے مجموعی طور پر 4 ارب 69 کروڑ ڈالر قرض موصول ہوچکا ہے لیکن صرف 21 لاکھ ڈالر کی مدد ملی، رواں مالی سال 1 ارب 26 کروڑ ڈالر فنانسنگ کا ہدف مختص ہے ، کمیٹی نے وزارت موسمیاتی تبدیلی کو ہدایت کی کہ بیرونی امداد کے حجم اور اس کے استعمال کے حوالے سے پوری تفصیل فراہم کی جائے ۔