آبی ذخائر کی کمی،5ماہ میں1کروڑ14لاکھ ایکڑفٹ پانی سمندر برد
اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی) ملک میں آبی ذخائر کی کمی کے باعث بڑی مقدار میں پانی سمندر برد ہورہا ہے ۔ یکم اپریل سے اب تک ایک کروڑ 14 لاکھ ایکڑ فٹ پانی سمندر میں گر چکا ہے ۔
اس وقت ڈیموں میں پانی کا مجموعی ذخیرہ ایک کروڑ 15 لاکھ ایکڑ فٹ ہے جبکہ اب بھی 2 لاکھ 11 ہزار کیوسک پانی سمندر برد ہورہا ہے ۔دریائے جہلم پر منگلا ڈیم اپنی 75 فیصد گنجائش تک بھر سکا اور اس میں اس وقت 56 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ ہے ، جبکہ اس کی کل گنجائش 70 لاکھ ایکڑ فٹ ہے ۔ دریائے سندھ سے سب سے زیادہ پانی سمندر برد ہوا۔ تربیلا ڈیم کی موجودہ گنجائش 58 لاکھ ایکڑ فٹ ہے جو تعمیر کے وقت 80 لاکھ ایکڑ فٹ سے زائد تھی، یعنی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں 30 لاکھ ایکڑ فٹ کمی ہوچکی ہے ۔ارسا کے مطابق تربیلا ڈیم میں 2 لاکھ 40 ہزار کیوسک پانی کی آمد ہے لیکن گنجائش نہ ہونے کے باعث 2 لاکھ 45 ہزار کیوسک اخراج کیا جارہا ہے ۔ دریائے سندھ میں چشمہ سے لے کر کوٹری تک تمام بیراجز میں سیلابی کیفیت ہے ۔سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ 4 لاکھ 34 ہزار کیوسک، گدو بیراج پر 3 لاکھ 11 ہزار کیوسک، تونسہ پر 2 لاکھ 46 ہزار کیوسک، کالا باغ پر 3 لاکھ 12 ہزار کیوسک جبکہ چشمہ پر 3 لاکھ 26 ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے جہلم پر منگلا کے مقام پر پانی کی آمد 34 ہزار کیوسک اور دریائے چناب پر مرالہ کے مقام پر ایک لاکھ 13 ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔دریائے چناب پر ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے سارا پانی سمندر برد ہورہا ہے ۔