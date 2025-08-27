سرکاری اساتذہ پر نجی سکول اکیڈمی میں پڑھانے پر پابندی
لاہور(خبر نگار)محکمہ سکول ایجوکیشن نے سرکاری اساتذہ پر پرنجی سکول یا اکیڈمی میں پڑھانے پر پابندی عاید کردی۔اس حوالے سے محکمہ سکول ایجوکیشن نے نوٹیفکیشن جاری کردیا۔
سکول کے اوقات کار کے دوران اساتذہ نجی سکول یا اکیڈمی میں پڑھاتے پکڑے گئے تو کارروائی ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہزاروں اساتذہ قواعدوضوابط کیخلاف ورزی کررہے ہیں۔محکمہ سکول ایجوکیشن نے اساتذہ پر پابندی پبلک سکولوں میں زیر تعلیم بچوں پر عدم توجہ کے باعث لگائی ۔اب اساتذہ کی سرگرمیوں کو سختی سے مانیٹر کیا جائے گا۔