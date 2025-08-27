چونیاں :اراضی تنازع پر رشتہ داروں کی فائرنگ، نوجوان قتل
چھانگا مانگا،تلونڈی(نامہ نگاران)قصور کی تحصیل چونیاں کے علاقہ کوٹ گاماں میں اراضی کے تنازع پر قریبی رشتہ داروں نے فائرنگ کرکے نوجوان کو قتل کردیا۔
دو نوں گروپوں کے درمیان 4 کنال اراضی کا تنازع چلا آ رہا تھا جسکی رنجش میں ملزموں عرفان اکرم عرف صاحبی وغیرہ نے گھات لگا کر محمد یاسر پر سیدھی فائرنگ کر دی جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا، ملزم ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔ محمد یاسر کو شدید زخمی حالت میں ٹی ایچ کیو ہسپتال چونیاں منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔