صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صلح کی تصدیق ویڈیولنک پرنہیں ہوسکتی :سپریم کورٹ

  • پاکستان
صلح کی تصدیق ویڈیولنک پرنہیں ہوسکتی :سپریم کورٹ

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ کے جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیئے ہیں کہ قتل کیس میں مقتول اور ورثا کے مابین راضی نامے کی تصدیق ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں ہوسکتی۔

جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے راضی نامے کی تصدیق کا سلسلہ چل نکلا تو پورے نظام پرسمجھوتہ ہو جائے گا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے قتل کیس میں ورثاء سے راضی نامے کے حوالے سے سماعت کی، جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیئے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے تصدیق نہیں ہو سکتی کہ مقتول کے ورثا نے راضی نامہ دباؤ میں آ کر کیا یا اپنی مرضی سے ۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیئے کہ مقتول کے لواحقین جب تک سیشن کورٹ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر راضی نامے کی تصدیق نہ کریں، راضی نامہ نہیں ہوتا۔ اگر ویڈیو لنک کے ذریعے راضی نامے کی تصدیق کا سلسلہ چل نکلا تو پورے نظام پر سمجھوتہ ہو جائے گا۔ عدالت نے سماعت ایک ماہ تک ملتوی کر دی۔جسٹس شہزاد ملک اورجسٹس صلاح الدین پنہور پرمشتمل سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے آئس منشیات سمگلنگ کے ملزم رمضان کی ضمانت کی اپیل خارج کردی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ٹرانس جینڈر مخالف بیانات پر ماریہ بی 2ستمبر کواین سی سی آئی اے طلب

کیریئر کی شروعات عطااللہ کے گانے سے کی:سونو نگم

سنجے دت کی بیٹی کا والد اور خاندان بارے تنقید بھرا پیغام

میری زندگی بچانے والا جرمنی کا ایک ڈونر تھا:لیلیٰ واسطی

بھارتی فلم ساز پریادرشن کا فلم نگری چھوڑنے کا فیصلہ

فیصل قریشی نے تنقید کرنیوالوں کو لوٹا قرار دے دیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak