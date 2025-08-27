صلح کی تصدیق ویڈیولنک پرنہیں ہوسکتی :سپریم کورٹ
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ کے جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیئے ہیں کہ قتل کیس میں مقتول اور ورثا کے مابین راضی نامے کی تصدیق ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں ہوسکتی۔
جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے راضی نامے کی تصدیق کا سلسلہ چل نکلا تو پورے نظام پرسمجھوتہ ہو جائے گا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے قتل کیس میں ورثاء سے راضی نامے کے حوالے سے سماعت کی، جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیئے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے تصدیق نہیں ہو سکتی کہ مقتول کے ورثا نے راضی نامہ دباؤ میں آ کر کیا یا اپنی مرضی سے ۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیئے کہ مقتول کے لواحقین جب تک سیشن کورٹ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر راضی نامے کی تصدیق نہ کریں، راضی نامہ نہیں ہوتا۔ اگر ویڈیو لنک کے ذریعے راضی نامے کی تصدیق کا سلسلہ چل نکلا تو پورے نظام پر سمجھوتہ ہو جائے گا۔ عدالت نے سماعت ایک ماہ تک ملتوی کر دی۔جسٹس شہزاد ملک اورجسٹس صلاح الدین پنہور پرمشتمل سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے آئس منشیات سمگلنگ کے ملزم رمضان کی ضمانت کی اپیل خارج کردی۔