ورچوئل ایسٹس اتھارٹی کا پہلا اجلاس معاشی ترقی کے نئے امکانات پر غور
اسلام آباد (نیوز ایجنسیاں) پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی (پی وی اے آر اے ) کا پہلا بورڈ اجلاس منگل کو ہو ا جس میں اتھارٹی کو عالمی اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے معیارات کے مطابق فعال بنانے۔
آزاد ڈائریکٹرز کی منظوری،بنیادی ڈھانچے کے قیام اورمعاشی ترقی کے نئے امکانات پر غور کیا گیا۔وزارتِ خزانہ کے مطابق یہ اجلاس بلاک چین، ورچوئل ایسٹس اور ڈیجیٹل معیشت کے سفر میں اہم سنگِ میل ہے ۔ اجلاس کی صدارت وزیر مملکت برائے کرپٹو و بلاک چین اور چیئرمین پی وی اے آر اے بلال بن ثاقب نے کی جبکہ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب، سٹیٹ بینک کے گورنر، وزارتِ آئی ٹی و قانون کے سیکرٹریز، ایف بی آر اور ایس ای سی پی کے چیئرمین سمیت دیگر سٹیک ہولڈرز شریک ہوئے ۔