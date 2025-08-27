صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این اے 66 سے 18 امیدواروں کی حتمی فہرست جاری

  • پاکستان
این اے 66 سے 18 امیدواروں کی حتمی فہرست جاری

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 66 وزیرآباد سے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے والے 18 امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی گئی۔ ریٹرننگ آفیسر نے امیدواروں کو انتخابی نشانات بھی الاٹ کردئیے ۔

 مسلم لیگ (ن)کے امیدوار بلال فاروق تارڑ کو شیر کا انتخابی نشان جبکہ پی ٹی آئی کی مایت یافتہ امیدوار عین احمد چٹھہ کو (گھوڑا) کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے ۔ تحریک لبیک پاکستان کے بصیرت علی عابد کو کرین، آزاد امیدواروں میں احمد شہزاد چیمہ (چائے دانی)، بابر علاؤالدین فاروقی (تمغہ)، عادل بخش چٹھہ(پریشر ککر ) رانا ارشد اقبال (ریکٹ) شہباز چیمہ (ٹیبل)، طلعت محمود (کوئین)، عامر زمان (کیک)، عروج فیاض چٹھہ (بکری)، عمر رضا (چارپائی)، محمد اکرم (حقہ)، فیاض چٹھہ (گدھا گاڑی)، ملک عبد الرحمن صادق (ڈولفن)، ندا عادل چٹھہ (صوفہ)، نوید اختر چیمہ (ڈھول) اور نیہا فیاض چٹھہ کو (شپ) کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :ادائیگیوں کا دباؤ، انڈیکس 380پوائنٹس گرگیا

روپے کی قدر میں اضافہ تولہ سونا 900 روپے مہنگا

پرائیویٹ سیکٹر :قرضوں میں اضافہ، ایک سال میں 14.4 فیصد بڑھے

پنجاب کے بھٹوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا انکشاف

او جی ڈی سی ایل کو 7 ارب 72 کروڑ روپے کی دوسری قسط ادا

معیشت صحیح سمت میں گامزن ہے، عاطف اکرام شیخ

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak