این اے 66 سے 18 امیدواروں کی حتمی فہرست جاری
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 66 وزیرآباد سے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے والے 18 امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی گئی۔ ریٹرننگ آفیسر نے امیدواروں کو انتخابی نشانات بھی الاٹ کردئیے ۔
مسلم لیگ (ن)کے امیدوار بلال فاروق تارڑ کو شیر کا انتخابی نشان جبکہ پی ٹی آئی کی مایت یافتہ امیدوار عین احمد چٹھہ کو (گھوڑا) کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے ۔ تحریک لبیک پاکستان کے بصیرت علی عابد کو کرین، آزاد امیدواروں میں احمد شہزاد چیمہ (چائے دانی)، بابر علاؤالدین فاروقی (تمغہ)، عادل بخش چٹھہ(پریشر ککر ) رانا ارشد اقبال (ریکٹ) شہباز چیمہ (ٹیبل)، طلعت محمود (کوئین)، عامر زمان (کیک)، عروج فیاض چٹھہ (بکری)، عمر رضا (چارپائی)، محمد اکرم (حقہ)، فیاض چٹھہ (گدھا گاڑی)، ملک عبد الرحمن صادق (ڈولفن)، ندا عادل چٹھہ (صوفہ)، نوید اختر چیمہ (ڈھول) اور نیہا فیاض چٹھہ کو (شپ) کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ۔