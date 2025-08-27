صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب:49ارب لاگت کے صاف پانی پروگرام فیز 1کی منظوری

پنجاب:49ارب لاگت کے صاف پانی پروگرام فیز 1کی منظوری

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )وزیراعلیٰ پنجاب کے صاف پانی پروگرام فیز ون کی منظوری دے دی گئی۔ 49 ارب روپے کی لاگت سے 9 سکیموں کی منظوری صوبے کے عوام کے لیے بڑا ریلیف قرار دی جا رہی ہے ۔

صاف پانی پروگرام کی تکمیل سے 2 کروڑ 70 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے ۔ پنجاب میں 4666 مراکز آب اور واٹر فلٹریشن پلانٹس تعمیر کیے  جائیں گے ۔پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے تیسرے گورننگ باڈی اجلاس میں خوشاب، ڈی جی خان، بہاولپور اور رحیم یار خان میں بوٹلنگ پلانٹس لگانے کی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین زاہد اکرم نے کی۔سی ای او نوید احمد کے مطابق پروگرام وزیراعلیٰ پنجاب کے گرین پنجاب انیشیٹو کے تحت مرتب کیا گیا ہے ، سولر کریڈٹ کے ذریعے گرین فائنانس حاصل کی جائے گی، جبکہ جنوبی پنجاب اور پوٹھوہار ریجن میں بھی صاف پانی کے منصوبے شروع ہوں گے ۔نوید احمد کا مزید کہنا تھا کہ راولپنڈی، چکوال اور اٹک ڈویژن کے چھوٹے ڈیموں کے پانی کو پینے کے قابل بنایا جائے گا۔ اجلاس میں گورننگ باڈی کے تمام سات ارکان اور صوبائی محکموں کے نمائندے شریک ہوئے ۔ 

