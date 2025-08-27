صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مذہبی اسکالر محمد علی مرزا کیخلاف پیکا ایکٹ اور 295 سی کے تحت مقدمہ درج

  • پاکستان
مذہبی اسکالر محمد علی مرزا کیخلاف پیکا ایکٹ اور 295 سی کے تحت مقدمہ درج

لاہور( دنیا نیوز ،مانیٹرنگ ڈیسک)جہلم میں مذہبی سکالر انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

پولیس کے مطابق محمد علی مرزا کے خلاف شہری کی درخواست پر تھانہ سٹی میں پیکا ایکٹ اور 295 سی کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔خیال رہے کہ گزشتہ روز انجینئر محمد علی کو تھری ایم پی او کے تحت حراست میں لیا گیا تھا اور ان کو جیل میں نظربند کیا گیا تھا۔پولیس کا کہنا ہے کہ محمد علی مرزا کی اکیڈمی کوناخوشگوار واقع سے بچنے کے لیے سیل کر دیا گیا ہے اور اکیڈمی اور گھر کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ہربنس پورہـ: محلہ داروں کی لڑائی گولی طالبہ کوجالگی

بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان برآمد،ملزم گرفتار

پیرمحل:نامعلوم شخص کی کھیتوں سے بوسیدہ لاش برآمد

تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار2 افراد زخمی

رجانہ میں 3 وارداتیں، شہری نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

4منشیات فروش گرفتار 12 کلو سے زائد چرس برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak