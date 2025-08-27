مذہبی اسکالر محمد علی مرزا کیخلاف پیکا ایکٹ اور 295 سی کے تحت مقدمہ درج
لاہور( دنیا نیوز ،مانیٹرنگ ڈیسک)جہلم میں مذہبی سکالر انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
پولیس کے مطابق محمد علی مرزا کے خلاف شہری کی درخواست پر تھانہ سٹی میں پیکا ایکٹ اور 295 سی کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔خیال رہے کہ گزشتہ روز انجینئر محمد علی کو تھری ایم پی او کے تحت حراست میں لیا گیا تھا اور ان کو جیل میں نظربند کیا گیا تھا۔پولیس کا کہنا ہے کہ محمد علی مرزا کی اکیڈمی کوناخوشگوار واقع سے بچنے کے لیے سیل کر دیا گیا ہے اور اکیڈمی اور گھر کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے ۔